快訊

從少女租到當阿嬤 保險箱有啥「一生相守」的魔力

大病初癒再獲好消息！英相強生未婚妻生了 母子均安

為何近年iPhone旗艦機沒有128G？ 內行網友曝內幕

聯合新聞網 / 綜合報導
為何近年iPhone旗艦機不存在128G的容量？內行網友透露都是蘋果公司的「銷售策略」。（路透）
為何近年iPhone旗艦機不存在128G的容量？內行網友透露都是蘋果公司的「銷售策略」。（路透）

蘋果公司每年推出的iPhone旗艦機往往都讓果粉們心動不已，不過卻有網友網友疑惑，iPhone從推出X後就不再有市場這一兩年最受歡迎的128G這個容量，反倒是比較小的64G被保留下來，對此有內行網友透露一切都是「銷售策略」。

一名網友在PTT發文表示，iPhone X只有64G和256G兩個容量可以選擇，而之後的iPhone XS和iPhone 11Pro有64G、256G和512G，近年來推出的旗艦機款都跳過市場近期最主流、最受歡迎的128G這個容量，反而比較小64G的容量卻年年保留，讓原PO驚呼「會用到旗艦機的多數人也不可能可以接受64這近5年前在用的容量規格吧？」

原PO也提到，會選擇購買雲端然後把自己全部個人資料放到雲端的人畢竟是少數，而且重視隱私或有私密（機密）性的資料絕不會放上雲端，就算喜歡放雲端的使用者相較於64GB過小的容量應該也會更喜歡128G，原PO認為「市場暢銷主力機種（例如11/XR/新SE…等）放64比較適合吧？」

原PO更表示，價格反映上似乎全世界很多人都詬病一個問題，可接受64G的價格但可用容量太小，直上256G以上的價格又太貴超過預算，讓不少人卻步，也不是人人可以花四、五萬在一支手機上，會這樣買的通常也都是固定那一群人而已，這讓原PO好奇「旗艦機販售128/256/512不是比較合理嗎？」

文章一出有網友透露，「就是因為128最受歡迎才拔掉的啊，叫你直上256」、「商業考量，人家想賣雲端」、「就銷售策略，不然以目前來說128G款式會是最多人買的」、「64G促進icloud訂閱銷量，不然就是加較多價上256G」、「賺你容量的錢啊，而且過去就有人把64G跟256G的硬碟拆出來測速，256明顯比較快」。

不過也有網友認為每個人使用手機的習慣不同，因此容量選擇也不一定，「我6用了5年，64沒滿過，每個人習慣不同」、「X 64G用了兩年，還沒用超過一半的容量」、「因為64G我就用不完了，永遠剩超過20GB」、「64沒滿過+1」、「我上一支手機也64G的，輕度使用者來說，64絕對夠用」。

PTT iPhone

延伸閱讀

YouTube首支上傳影片距今15年 短短18秒點擊超過9000萬

新iPhone SE將在好市多上架！網看「超狂價格、服務」驚喊：震撼

他從iPhone 6s換SE直呼超優質 分析主要客群：7以前的用戶

住警器該買偵熱or偵煙？內行人曝「這樣裝」最安全

相關新聞

為何近年iPhone旗艦機沒有128G？ 內行網友曝內幕

蘋果公司每年推出的iPhone旗艦機往往都讓果粉們心動不已，不過卻有網友網友疑惑，IPhone從推出X後就不再有市場這一兩年最受歡迎的128G這個容量，反倒是比較小的64G被保留下來，對此有內行網友透露一切都是「銷售策略」。

三星Galaxy S20 Ultra 256GB推晴空白新色

台灣三星今（29）日宣布，因推出Galaxy S20+限定色「晴空白」，廣受星粉喜愛，決定再引進Galaxy S20 U...

三星S20 Ultra也有「晴空白」限定色！5月8日起時尚開賣

日前三星推出Samsung Galaxy S20+限定色「晴空白」，大受星粉喜愛，三星宣布再引進Samsung Gala...

刺激買氣？傳今年5G iPhone 12導入螢幕下指紋辨識

根據台灣《經濟日報》最新報導，Apple 公司今年推出的 5G iPhone 傳有意首度導入超音波螢幕下指紋辨識功能，藉此實現全螢幕大尺寸應用刺激買氣。

亞太電信「壹網打勁」588元限時方案 1.1萬元SOGO禮券0元帶走

母親節即將到來，亞太電信推出多款超值孝親禮，即日起至5月31日新申辦、攜碼、續約用戶申辦「壹網打勁」588元限時方案，可...

支援環境降噪、對應40種語言翻譯 新款Pixel Buds隔了半年終於開賣

去年隨著Pixel 4系列手機一同亮相的新款Pixel Buds耳機配件，稍早終於開放在美國市場銷售，但初期仍僅提供白色款，包含黑色、橘色與薄荷綠色款式都要在稍晚時間推出。

LG公布更多Velvet細節 確定支援雙螢幕配件、手寫筆應用

先前釋出即將推出新機Velvet具體外觀後，LG更進一步透露此款新機細節內容，包含將採用20.5：9顯示比例的6.8吋Cinema FullVision螢幕，背面相機採用4800萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭。

終於解禁 realme 4款智慧手機通過NCC審驗

睽違5個多月，大陸品牌手機廠的新機，終於通過NCC審驗，日前OPPO分拆的獨立公司realme四款新機，已出現在NCC的...

他從iPhone 6s換SE直呼超優質 分析主要客群：7以前的用戶

近期蘋果推出的新一代iPhone SE一上架就立刻被搶購一空，由於不同以往的高單價，就憑藉1萬4500元起的超親民價格，就可以人手一台iPhone機。對此，就有一名網友在Dcard中PO文提到，他從iPhone 6s換成iPhoneSE，認為前後相機變得更好，還有雙聲道喇叭等多處優點，並分析SE的主要客群為「iPhone7以前的手機用戶」。

經濟解析／今年新iPhone面臨的雙重困境

多家媒體昨天傳出蘋果今年的新iPhone要延遲推出甚或取消的報導，對此彭博資訊科技專欄作者Tae Kim指出，今年新iP...

小米10青春版揭曉 與國際版小米10 Lite 5G差在這些地方

先前在海外市場推出小米10 Lite 5G之後，小米很快地在中國市場宣布推出小米10青春版，兩者基本上採用相同規格設計，同樣搭載Qualcomm Snapdragon 765G處理器，但在配色與相機規格則有一些差異。

三星在台引進Galaxy M系列 首發Galaxy M11鎖定大螢幕、高電量與相機需求

雖然先前曾透露未來在台將會以Galaxy A系列主攻普羅大眾市場，但對於入門市場使用需求依然龐大情況，三星選擇在台灣推出新款Galaxy M11，同時也是第一款在台銷售的Galaxy M系列手機，並且將以線上通路限定形式提供銷售。

熱門新聞

PS5首發遊戲之一？《地平線：期待黎明》以三部曲描述劇情推出續作

Apple新AirPods 3今年不推出？ 蘋果分析師：明年或後年量產

終於解禁 realme 4款智慧手機通過NCC審驗

支援環境降噪、對應40種語言翻譯 新款Pixel Buds隔了半年終於開賣

為何近年iPhone旗艦機沒有128G？ 內行網友曝內幕

原來特斯拉看不懂紅綠燈…新版本系統上線 終於可辨識交通號誌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。