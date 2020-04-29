為何近年iPhone旗艦機沒有128G？ 內行網友曝內幕

蘋果公司每年推出的iPhone旗艦機往往都讓果粉們心動不已，不過卻有網友網友疑惑，iPhone從推出X後就不再有市場這一兩年最受歡迎的128G這個容量，反倒是比較小的64G被保留下來，對此有內行網友透露一切都是「銷售策略」。

一名網友在PTT發文表示，iPhone X只有64G和256G兩個容量可以選擇，而之後的iPhone XS和iPhone 11Pro有64G、256G和512G，近年來推出的旗艦機款都跳過市場近期最主流、最受歡迎的128G這個容量，反而比較小64G的容量卻年年保留，讓原PO驚呼「會用到旗艦機的多數人也不可能可以接受64這近5年前在用的容量規格吧？」

原PO也提到，會選擇購買雲端然後把自己全部個人資料放到雲端的人畢竟是少數，而且重視隱私或有私密（機密）性的資料絕不會放上雲端，就算喜歡放雲端的使用者相較於64GB過小的容量應該也會更喜歡128G，原PO認為「市場暢銷主力機種（例如11/XR/新SE…等）放64比較適合吧？」

原PO更表示，價格反映上似乎全世界很多人都詬病一個問題，可接受64G的價格但可用容量太小，直上256G以上的價格又太貴超過預算，讓不少人卻步，也不是人人可以花四、五萬在一支手機上，會這樣買的通常也都是固定那一群人而已，這讓原PO好奇「旗艦機販售128/256/512不是比較合理嗎？」

文章一出有網友透露，「就是因為128最受歡迎才拔掉的啊，叫你直上256」、「商業考量，人家想賣雲端」、「就銷售策略，不然以目前來說128G款式會是最多人買的」、「64G促進icloud訂閱銷量，不然就是加較多價上256G」、「賺你容量的錢啊，而且過去就有人把64G跟256G的硬碟拆出來測速，256明顯比較快」。

不過也有網友認為每個人使用手機的習慣不同，因此容量選擇也不一定，「我6用了5年，64沒滿過，每個人習慣不同」、「X 64G用了兩年，還沒用超過一半的容量」、「因為64G我就用不完了，永遠剩超過20GB」、「64沒滿過+1」、「我上一支手機也64G的，輕度使用者來說，64絕對夠用」。