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LG公布更多Velvet細節 確定支援雙螢幕配件、手寫筆應用

聯合新聞網 / 楊又肇

先前釋出即將推出新機Velvet具體外觀後，LG更進一步透露此款新機細節內容，包含將採用20.5：9顯示比例的6.8吋Cinema FullVision螢幕，背面相機採用4800萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭。

除此之外，LG更透露Velvet將搭載4300mAh電池容量，同時依然支援Dual View雙螢幕擴充配件，並且支援Stylus Pen手寫筆配件。不過，Dual View雙螢幕擴充配件與Stylus Pen手寫筆配件都是選配，使用者必須額外選購。

而先前藉由「Velvet (絲絨)」、「Raindrop (雨滴)」、「3D Arc Design (3D弧度設計)」形容新機，LG此次更加入「Symmetrical Ellipse (對稱橢圓)」形容詞，藉此描述新機前後兩側弧度形成的橢圓形底部設計，並且更幅貼使用者手部持握感受。

LG預計在南韓時間5月7日上午10點舉辦線上新品發表會，預計正式對外公布Velvet具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LG 手機 電池 手寫筆

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