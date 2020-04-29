LG公布更多Velvet細節 確定支援雙螢幕配件、手寫筆應用

中國對言論及網路的控制眾所皆知，不過仍有許多中國網友利用各種方式「翻牆」，接受外界新知。這讓一名網友相當好奇，「這些翻牆出來的中國人到底算不算違法？」因此在社群論壇上發文詢問廣大的網友。對此，有網友認為這些行為實際上仍是違法，但通常不會抓，「除非你有幹嘛」。

2020-04-25 15:52