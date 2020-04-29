LG公布更多Velvet細節 確定支援雙螢幕配件、手寫筆應用
先前釋出即將推出新機Velvet具體外觀後，LG更進一步透露此款新機細節內容，包含將採用20.5：9顯示比例的6.8吋Cinema FullVision螢幕，背面相機採用4800萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭。
除此之外，LG更透露Velvet將搭載4300mAh電池容量，同時依然支援Dual View雙螢幕擴充配件，並且支援Stylus Pen手寫筆配件。不過，Dual View雙螢幕擴充配件與Stylus Pen手寫筆配件都是選配，使用者必須額外選購。
而先前藉由「Velvet (絲絨)」、「Raindrop (雨滴)」、「3D Arc Design (3D弧度設計)」形容新機，LG此次更加入「Symmetrical Ellipse (對稱橢圓)」形容詞，藉此描述新機前後兩側弧度形成的橢圓形底部設計，並且更幅貼使用者手部持握感受。
LG預計在南韓時間5月7日上午10點舉辦線上新品發表會，預計正式對外公布Velvet具體細節。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言