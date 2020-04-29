支援環境降噪、對應40種語言翻譯 新款Pixel Buds隔了半年終於開賣

去年隨著Pixel 4系列手機一同亮相的新款Pixel Buds耳機配件，稍早終於開放在美國市場銷售，但初期仍僅提供白色款，包含黑色、橘色與薄荷綠色款式都要在稍晚時間推出。

雖然相比去年發表時間已有將近半年時間差異，但新款Pixel Buds建議售價依然維持在179美元，同時暫時僅先在美國市場推出，尚未有在台灣等海外市場銷售計畫。

功能方面，新款Pixel Buds同樣能直接喚醒Google Assistant數位助理服務，並且能像過往的Pixel Buds支援即時語言翻譯功能，支援超過40種語言翻譯。而使用者透過新款Pixel Buds以口說輸入的聲音內容，都能藉由Titan晶片確保隱私安全。

聲音部分則可藉由耳塞密閉達成不錯的音質表現，整體配戴則感覺相當輕盈，同時Google也強調在室外最遠能在一座美式足球場距離內維持穩定連接，在室內更可在間隔三個房間情況下，依然保有清晰聆聽效果。

電力部分則可對應5小時連續使用，搭配充電攜行盒更可讓電力維持達24小時，同時也支援快充10分鐘即可對應2小時聆聽使用時間。本身更支援環境聲降噪，以及透過波束成形技術加強的收音通話效果，甚至藉由全新Adaptive Sound技術更可在安靜環境移至嘈雜聲音環境時，讓耳機音量可以自動調整適當表現，而無需自行手動調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》