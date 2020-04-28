他從iPhone 6s換SE直呼超優質 分析主要客群：7以前的用戶

近期蘋果推出的新一代iPhone SE一上架就立刻被搶購一空，由於不同以往的高單價，就憑藉1萬4500元起的超親民價格，就可以人手一台iPhone機。對此，就有一名網友在Dcard中PO文提到，他從iPhone 6s換成iPhoneSE，認為前後相機變得更好，還有雙聲道喇叭等多處優點，並分析SE的主要客群為「iPhone7以前的手機用戶」。

原PO在文中提到，自己在去年9月時，就有考慮把手機換掉，但因為要當兵的關係，所以就只能放棄11系列的更新。原PO認為自己非常講究產品週期，通常都只買官網的第一批貨，加上今年度的iOS14可能就不再更新6s，於是就根據自己「講究手感」、「不喜歡拍照」、「不玩大型遊戲」等需求，下訂了最新的iPhoneSE。

自從原PO拿到最新的iPhoneSE後，他發現不僅前後相機更好、雙聲道喇叭、防水、快充、無線充電、不能按的Home鍵、P3色域螢幕，還有其他更好的效能，所以他認為SE主要客群是iPhone 7以前的手機，Plus則不在範圍內。他更提到，這次的SE能減少對環境的影響，蘋果在材料上做了很多努力，確實為地球減少不少垃圾。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，並紛紛讚揚蘋果的環保作法，「材料講究環保真的值得讚許」、「到了今天，已經有多款蘋果設備的鋁材使用100%的回收材料」、「蘋果每年的環境報告中，所使用可回收再生能源材料越來越多」。

也有不少網友大推最新的iPhoneSE功能，「還是可以長壓偷看訊息，好讚」、「SE真的很符合不喜歡拿大手機的人的需求」、「不喜歡功能太複雜的，買SE就對了」、「才剛買，覺得真的很超值」。