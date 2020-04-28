快訊

錢櫃5董事鞠躬道歉！全台門市停止營業一週 罹難家屬賠償100萬

中國大使逼死捷克參議院長？訪台前猝死 遺族控訴「恐嚇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他從iPhone 6s換SE直呼超優質 分析主要客群：7以前的用戶

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他從iPhone 6s換成iPhoneSE，認為前後相機變得更好，還有雙聲道喇叭等多處優點，並分析SE的主要客群為「iPhone7以前的手機用戶」。（路透）
一名網友PO文提到，他從iPhone 6s換成iPhoneSE，認為前後相機變得更好，還有雙聲道喇叭等多處優點，並分析SE的主要客群為「iPhone7以前的手機用戶」。（路透）

近期蘋果推出的新一代iPhone SE一上架就立刻被搶購一空，由於不同以往的高單價，就憑藉1萬4500元起的超親民價格，就可以人手一台iPhone機。對此，就有一名網友在DcardPO文提到，他從iPhone 6s換成iPhoneSE，認為前後相機變得更好，還有雙聲道喇叭等多處優點，並分析SE的主要客群為「iPhone7以前的手機用戶」。

原PO在文中提到，自己在去年9月時，就有考慮把手機換掉，但因為要當兵的關係，所以就只能放棄11系列的更新。原PO認為自己非常講究產品週期，通常都只買官網的第一批貨，加上今年度的iOS14可能就不再更新6s，於是就根據自己「講究手感」、「不喜歡拍照」、「不玩大型遊戲」等需求，下訂了最新的iPhoneSE。

自從原PO拿到最新的iPhoneSE後，他發現不僅前後相機更好、雙聲道喇叭、防水、快充、無線充電、不能按的Home鍵、P3色域螢幕，還有其他更好的效能，所以他認為SE主要客群是iPhone 7以前的手機，Plus則不在範圍內。他更提到，這次的SE能減少對環境的影響，蘋果在材料上做了很多努力，確實為地球減少不少垃圾。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，並紛紛讚揚蘋果的環保作法，「材料講究環保真的值得讚許」、「到了今天，已經有多款蘋果設備的鋁材使用100%的回收材料」、「蘋果每年的環境報告中，所使用可回收再生能源材料越來越多」。

也有不少網友大推最新的iPhoneSE功能，「還是可以長壓偷看訊息，好讚」、「SE真的很符合不喜歡拿大手機的人的需求」、「不喜歡功能太複雜的，買SE就對了」、「才剛買，覺得真的很超值」。

Dcard iPhone SE

延伸閱讀

全民捐口罩！輕鬆4步驟 把沒領取的口罩捐出

抗疫100天／防疫被迫關在家！解悶、找樂子有方法

擔憂疫情…婆婆下跪求兒同住卻排除媳孫 她無奈想離婚

同婚法將滿周年 網問當初吵翻天、如今有發生什麼大事嗎？

相關新聞

他從iPhone 6s換SE直呼超優質 分析主要客群：7以前的用戶

近期蘋果推出的新一代iPhone SE一上架就立刻被搶購一空，由於不同以往的高單價，就憑藉1萬4500元起的超親民價格，就可以人手一台iPhone機。對此，就有一名網友在Dcard中PO文提到，他從iPhone 6s換成iPhoneSE，認為前後相機變得更好，還有雙聲道喇叭等多處優點，並分析SE的主要客群為「iPhone7以前的手機用戶」。

經濟解析／今年新iPhone面臨的雙重困境

多家媒體昨天傳出蘋果今年的新iPhone要延遲推出甚或取消的報導，對此彭博資訊科技專欄作者Tae Kim指出，今年新iP...

小米10青春版揭曉 與國際版小米10 Lite 5G差在這些地方

先前在海外市場推出小米10 Lite 5G之後，小米很快地在中國市場宣布推出小米10青春版，兩者基本上採用相同規格設計，同樣搭載Qualcomm Snapdragon 765G處理器，但在配色與相機規格則有一些差異。

三星在台引進Galaxy M系列 首發Galaxy M11鎖定大螢幕、高電量與相機需求

雖然先前曾透露未來在台將會以Galaxy A系列主攻普羅大眾市場，但對於入門市場使用需求依然龐大情況，三星選擇在台灣推出新款Galaxy M11，同時也是第一款在台銷售的Galaxy M系列手機，並且將以線上通路限定形式提供銷售。

HTC近期內推出Desire 20 Pro？外觀神似小米10與OnePlus 8合體

相關消息指稱，HTC計畫推出新款中階手機產品，同時預期將以Desire 20 Pro為稱，同時在外觀設計將在正面採用OnePlus 8的設計，而背面則採用類似小米10的主相機模組設計，同時保留3.5mm耳機孔。

僅限網購！三星Galaxy M11售價4,000元有找

三星電子今（27）日宣布，在台推出Galaxy M11，這是首款在台亮相的Galaxy M系列手機，將於線上通路限定販售...

中國網友愛「翻牆」滑FB、IG違法嗎？網揭背後迷思

中國對言論及網路的控制眾所皆知，不過仍有許多中國網友利用各種方式「翻牆」，接受外界新知。這讓一名網友相當好奇，「這些翻牆出來的中國人到底算不算違法？」因此在社群論壇上發文詢問廣大的網友。對此，有網友認為這些行為實際上仍是違法，但通常不會抓，「除非你有幹嘛」。

iPhone收一串「詭異文字」立刻當機 專攻iOS字元漏洞

許多人會利用通訊軟體與朋友聯絡，但如果在群組上看到詭異訊息，千萬不要立刻點開或回覆，因為這有可能是有毒軟體或惡意訊息，若輕易點開恐會造成手機或電腦等通訊設備當機。近期，在通訊軟體流傳一段「詭異訊息」，內容是由國旗和一串不明字母組成，當用戶使用蘋果相關產品收到訊息時，就會立刻出現當機或觸控失靈的狀況。

vivo再次推出iQOO Neo 3 可將拍攝畫面投放至第二組手機

2月下旬才剛宣布推出iQOO 3 5G手機，vivo稍早正式宣佈近期積極對外宣傳的iQOO Neo 3，同樣搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，自然也支援5G連網功能，但vivo此次並未特別在新機名稱冠上5G字眼，或許意味接下來推行手機都會搭載5G連網功能，因此無需特別標記。

華為揭曉nova 7系列手機 隱約可看見P40系列元素

延續去年推出的nova 6系列後，華為稍早宣布推出新款nova 7系列手機，分別區分nova 7、nova 7 Pro，以及nva 7 SE，其中同樣也隱約可看見華為在年度旗艦手機P40系列採用設計。

FCC通過開放6GHz頻段1200MHz頻寬 推動Wi-Fi 6E無線網路普及

美國聯邦通訊委員會 (FCC)宣布，透過表決一致通過開放6GHz頻段的1200MHz頻寬資源，讓Wi-Fi聯盟規劃的Wi-Fi 6E無線網路連接規格，能透過新增加支援的頻寬資源擴展連接效益。

G系列成絕響？LG確認5月正式揭曉VELVET手機

先前確認新機名稱將以VELVET品牌為稱，同時也釋出實機外觀設計之後，LG稍早進一步確認新機將會在韓國時間5月7日上午10點對外揭曉，而發表形式也同樣會以線上直播呈現。

熱門新聞

經濟解析／今年新iPhone面臨的雙重困境

配件商笑了！新iPhone SE開賣 機身輕巧防護周邊更重要

CPU時脈高就是王道？他把AMD處理器超頻到8.1GHz 跑分卻慘不忍睹

小米10青春版揭曉 與國際版小米10 Lite 5G差在這些地方

真實的高速路由器「Plash Speed」 Sony經過多年再推新款路由器

把沒在用的LINE貼圖賣掉吧！LINE官方限定活動 把舊貼圖換成代幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。