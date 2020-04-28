三星在台引進Galaxy M系列 首發Galaxy M11鎖定大螢幕、高電量與相機需求

雖然先前曾透露未來在台將會以Galaxy A系列主攻普羅大眾市場，但對於入門市場使用需求依然龐大情況，三星選擇在台灣推出新款Galaxy M11，同時也是第一款在台銷售的Galaxy M系列手機，並且將以線上通路限定形式提供銷售。

由於Galaxy M系列手機原本是鎖定印度市場銷售為主，因此分別著重大尺寸螢幕、高容量電池，以及更好的相機拍攝效果，同時以更親民價格吸引市場銷售。而此次推出的Galaxy M11，則是採取6.4吋螢幕、5000mAh電池電量，以及背面3鏡頭主相機與具備美顏效果的視訊鏡頭，並且僅以新台幣3990元價格銷售的策略，希望吸引更多入門機種需求。

外觀部分則採用晨曦藍、暮光紫、迷霧黑三款配色，並且以磨砂金屬光感視覺效果呈現，螢幕則採用6.4吋O極限全螢幕形式設計，並且搭載支援15W有線快充設計的5000mAh電池規格，同樣也內建NFC功能、支援Samsung Pay或Google Pay在內行動支付服務。

而硬體部分則搭載Qualcomm Snapdragon 450處理器，搭載3GB記憶體與32GB儲存容量，另外可透過micro SD記憶卡額外擴充512GB儲存容量，分別支援臉部識別與背面指紋辨識器，而視訊鏡頭採800萬畫素規格，支援美顏自拍，背面主相機則分別採用1300萬畫素廣角鏡頭、500萬畫素115°超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭組合。

Galaxy M11預計會在5月4日起透過三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、ETmall東森購物、蝦皮商城三星旗艦館、LINE口袋商店，以及udn買東西等指定線上通路銷售。而此次首度引進Galaxy M系列手機，意味三星接下來也會擴大引進其他系列機種進入台灣市場銷售。

除了此次引進Galaxy M系列，三星目前在台主要透過Galaxy A系列主攻普羅大眾市場各個使用需求，而Galaxy S系列與Galaxy Note系列則鎖定不同需求的高階旗艦機種使用族群，至於螢幕可凹折手機如Galaxy Fold與Galaxy Z Flip則鎖定特殊設計使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》