小米10青春版揭曉 與國際版小米10 Lite 5G差在這些地方

先前在海外市場推出小米10 Lite 5G之後，小米很快地在中國市場宣布推出小米10青春版，兩者基本上採用相同規格設計，同樣搭載Qualcomm Snapdragon 765G處理器，但在配色與相機規格則有一些差異。

在小米10青春版設計中，分別提供與小米10 Lite 5G相同的白色、深灰與藍綠漸變配色，另外則額外增加嫩綠與橘色款式。

處理器除了同樣搭載Snapdragon 765G規格，一樣採用三星提供的6.57吋、Full HD+解析度，並且支援螢幕下指紋辨識器，以及水滴造型瀏海設計的AMOLED螢幕，記憶體則提供6GB或8GB規格，而儲存容量則提供64GB、128GB與256GB三種規格。

而在相機部分，視訊鏡頭同樣均採用1600萬畫素規格，而背面四鏡頭主相機則採用4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，另外在長焦鏡頭則是採用800萬畫素潛望式結構設計，並且對應5倍光學變焦、光學防震，並且支援最高10倍混合變焦與50倍數位變焦。

建議售價部分，小米10青春版將以人民幣2099元起跳價格銷售，預計從即日起開放中國市場預購，但不確定接下來是否會在台灣市場推出此款新機，或是以日前在海外市場銷售的小米10 Lite 5G為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》