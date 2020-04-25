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中國網友愛「翻牆」滑FB、IG違法嗎？網揭背後迷思

聯合新聞網 / 綜合報導
中國的言論與網路自由大多受到政府監控、審查。圖/ingimage
中國的言論與網路自由大多受到政府監控、審查。圖/ingimage

中國對言論及網路的控制眾所皆知，不過仍有許多中國網友利用各種方式「翻牆」，接收外界新知。這讓一名網友相當好奇，「這些翻牆出來的中國人到底算不算違法？」因此在社群論壇上發文詢問廣大的網友。對此，有網友認為這些行為實際上仍是違法，但通常不會抓，「除非你有幹嘛」。

該名網友在PTT發文表示，中國人對於受到政府控制的事物及網站，都會透過「翻牆」的方式來接收資訊，「一堆知名人士也愛翻牆使用社交網站，替自己開一些FB、IG社團等等，讓粉絲留言.....」但這樣的行為，究竟有沒有違反中國的法律呢？

針對原Po的貼文，網友們紛紛表示，「使用沒被中國許可、管理的非法VPN是違法的，還有發言、發文也會受中國法律管轄」、「依照中共是沒規定的就不可以，只是翻牆也沒有法律可罰，而且VPN有所謂官方申請資格，非官方的都取締」。有人則認為，「仍然是違法，留把柄翻舊帳用的」、「違法，但通常不會抓，除非你有幹嘛」。

部分網友則說到，「不違法啊，但翻牆一樣會被監控」、「不算違法，反正你做了他們不願看的事情，都會以國家動亂去抓」；不過也有人提及，「照他們的說法，有些是學校可以合法翻牆」。

VPN PTT

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