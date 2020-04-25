iPhone收一串「詭異文字」立刻當機 專攻iOS字元漏洞

許多人會利用通訊軟體與朋友聯絡，但如果在群組上看到詭異訊息，千萬不要立刻點開或回覆，因為這有可能是有毒軟體或惡意訊息，若輕易點開恐會造成手機或電腦等通訊設備當機。近期，在通訊軟體流傳一段「詭異訊息」，內容是由國旗和一串不明字母組成，當用戶使用蘋果相關產品收到訊息時，就會立刻出現當機或觸控失靈的狀況。

根據「9to5mac」報導，這串文字的起源不詳，但卻是從通訊軟體Telegram中流出，而目前在推特等社交媒體平台都可以看到這串文字的出現，它可以在任何應用程序中傳播，這串文字是由義大利國旗表情符號和「信德語（Sindhi）」字母組成，當使用iPhone或任何iOS系統的蘋果用戶收到訊息時，設備就會出現現當機或觸控失靈的狀況。

報導指出，早在2015年就曾出現這種惡意文字訊息，這種文字訊息藉著iOS系統的信德語缺陷，造成系統崩潰，使設備出現當機的狀況，而蘋果官方在iOS 13.4.5的版本中已進行修復，但此更新尚不適用於所有人，因此在蘋果徹底解決該問題前，民眾可利用「禁用設備上的通知」功能來預防接收此種文字，但如果真的收到該訊息，民眾也可重新啟動設備，應該就能恢復正常。