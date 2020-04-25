G系列成絕響？LG確認5月正式揭曉VELVET手機

先前確認新機名稱將以VELVET品牌為稱，同時也釋出實機外觀設計之後，LG稍早進一步確認新機將會在韓國時間5月7日上午10點對外揭曉，而發表形式也同樣會以線上直播呈現。

除了發表會時間如先前預告將於5月展開，LG也在此次預告影片說明此次發表內容將會著重在創新設計展示，而在此之前更強調VELVET品牌新機將會更著重質感設計，從稍早對外公布的四款配色，其實也能看見在顏色呈現上確實有點不同。

至於新機在稍早已經確定採用Qualcomm Snapdragon 765處理器，而非今年多數高階旗艦手機採用的Snapdragon 865處理器，顯然也確定不會與其他品牌競爭高階旗艦手機市場。

不過，目前僅推出VELVET品牌新機，並不代表LG未來不再推出高階旗艦手機產品，畢竟雖然看起來日後不會繼續推行G系列手機，但更高階的V系列機種預期還是會繼續更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》