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FCC通過開放6GHz頻段1200MHz頻寬 推動Wi-Fi 6E無線網路普及
美國聯邦通訊委員會 (FCC)宣布，透過表決一致通過開放6GHz頻段的1200MHz頻寬資源，讓Wi-Fi聯盟規劃的Wi-Fi 6E無線網路連接規格，能透過新增加支援的頻寬資源擴展連接效益。
美國聯邦通訊委員會在去年9月就已經表明將開放6GHz頻段資源，讓更多Wi-Fi連網裝置能更順利連接網路資源。此次表決通過，將允許Wi-Fi能透過6GHz頻段的1200MHz頻寬資源，分別容納14個額外80MHz頻寬，或是7個額外160MHz頻寬。
若是搭配現有Wi-Fi無線網路連接資源，將可讓透過Wi-Fi無線網路連接運作的裝置增加5倍，同時也能透過6GHz頻段連接資源，避開既有Wi-Fi連接網路頻段，藉此降低無線網路傳輸壅塞情況。
原本6GHz頻段主要用於公共網路、公共安全設備連接需求，此次進一步讓6GHz頻段頻寬資源以無需授權使用，將可讓民間無線網路連接應用能有更多可用資源，同時也有助於無線網路連接應用發展，進而可在2025年於美國境內帶動至少1800億美元營收機會。
依照Broadcom說明，旗下首波Wi-Fi 6E無線網路晶片預計可在今年下半年應用在市售商品，並且進一步在2021年內加快普及，而Qualcomm旗下對應Wi-Fi 6E的無線網路晶片，預期也會在今年下半年應用在各類市售產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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