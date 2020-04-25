華為揭曉nova 7系列手機 隱約可看見P40系列元素

延續去年推出的nova 6系列後，華為稍早宣布推出新款nova 7系列手機，分別區分nova 7、nova 7 Pro，以及nva 7 SE，其中同樣也隱約可看見華為在年度旗艦手機P40系列採用設計。

其中，nova 7與nova 7 Pro均採用Kirin 985處理器，並且配置8GB記憶體，螢幕分別為6.53吋與6.57吋，但是都搭載Full HD+解析度與螢幕下指紋辨識器設計，另外也搭載4000mAh電池電量，支援40W有線快充，但nova 7採用全平面螢幕設計，nova 7 Pro則採用雙側曲面螢幕設計。

而nova 7 SE則採用Kirin 820處理器，同樣配置8GB記憶體，螢幕則採6.5吋、ull HD+解析度設計，指紋辨識器則配置在機身背面，但同樣搭載支援40W有線快充的4000mAh電池設計。

相機部分，nova 7採用單一螢幕開孔設計的3200萬畫素視訊鏡頭，主相機分別搭載6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、800萬畫素長焦鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭。

而nova 7 Pro則在螢幕開孔設計搭載3200萬畫素視訊鏡頭與一組800萬畫素超廣角鏡頭，主相機部分則與nova 7相同，只是在長焦鏡頭設計部分會改為支援5倍光學變焦設計的潛望式鏡頭，同樣支援800萬畫素規格。

至於nova 7 SE的視訊鏡頭則採用1600萬畫素規格，主相機分別對應6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

而在NFC支援部分，僅有nova 7與nova 7 Pro支援，nova 7 SE則因為背面指紋辨識器緣故而未搭載。

建議售價方面，nova 7將以人民幣2999元起跳價格銷售，nova 7 Pro建議售價則從人民幣3699元起跳，至於nova 7 SE建議售價則是從人民幣2399元起跳，預計從即日起開放預訂，將會在4月28日正式開放銷售。

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