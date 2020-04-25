vivo再次推出iQOO Neo 3 可將拍攝畫面投放至第二組手機

2月下旬才剛宣布推出iQOO 3 5G手機，vivo稍早正式宣佈近期積極對外宣傳的iQOO Neo 3，同樣搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，自然也支援5G連網功能，但vivo此次並未特別在新機名稱冠上5G字眼，或許意味接下來推行手機都會搭載5G連網功能，因此無需特別標記。

外觀方面，iQOO Neo 3與稍早推出的iQOO 3 5G採相同設計，但背面的漸層設計則有些變化，同時螢幕面板也更改為JDI或天馬供應的LCD面板，尺寸一樣維持6.57吋與Full HD+解析度設計，本身則支援144Hz畫面更新率，但並未搭載螢幕下指紋識別功能，而是以側面指紋辨識器取代，而螢幕本身則對應DCI-P3廣色域與HDR10顯示效果。

硬體規格除了採用Snapdragon 865處理器，更支援採用LPDDR4X記憶體與UFS 3.1規格儲存元件，內建電池容量則是4500mAh，支援44W有線快充，同時保留3.5mm耳機孔，並且搭載AK4377A聲音晶片，另外更搭載可發出更明亮聲音的超線性雙揚聲器，至於機身則提供藍黑與青藍兩款配色。

視訊鏡頭則採1600萬畫素，主相機則分別採用4800萬畫素、三星ISOCELL GM1感光元件，另外也配置800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭。在拍攝功能部分，vivo額外提供一組能以無線連接方式使用的Cam Link工具，將可讓拍攝畫面直接連接至第二組手機，方便進行不同角度取景，或是推送到被攝對象持有手機，藉此確認實際拍攝角度、位置是否符合需求。

其他功能則包含可透過升頻方式讓原本720P解析度影片改以1080P解析度形式播放，另外也能透過NFC模擬交通卡，並且支援可在中國境內超過320座城市內使用。

建議售價方面，iQOO Neo 3將以人民幣2698元，最貴價格則是人民幣3398元，預計從即日起開放預購。

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