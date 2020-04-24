周揚青偷看手機抓偷吃！網揭安卓手機「這功能」成渣男救星

羅志祥昨（23）日被前女友周揚青爆出私生活淫亂，且與多位女性友人發生不正當關係，而雙方分手起因源自「女方偷看羅志祥手機」，才意外發現對方有台專門約妹的手機，消息曝光立刻掀起熱議。對此有網友指出安卓手機有項功能，可以偷吃不被發現，簡直是「渣男救星」。

大陸網友在微博發文表示，華為這項功能「隱私空間」根本是渣男救星，使用者能用「不同指紋」設定出兩位使用者，換句話說，「用大拇指解鎖裡面全是親戚朋友，用大腳趾解鎖裡面全是小騷騷」，該功能藉由判定指紋來切換手機畫面。

所以當對方查看手機時找不出任何異狀，也能將手機密碼大方告訴另一半，既能當公務用也保有私人隱私。貼文一出，有台灣網友表示，安卓的「支援多使用者」有類似功能，只要將不同指紋登錄成不同使用者即可。

看完貼文後，眾人紛紛留言回應，「羅志祥（小豬）用華為是不是就不會被抓」、「經過這件事，羅志祥應該不敢用蘋果手機了」、「當初設計這功能的人在想什麼？」、「好恐怖，趕快檢查另一半是用安卓手機嘛！」、「這功能會被老司機廣泛使用」、「用蘋果的都是好男人哈哈」。