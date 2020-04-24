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小米啟用全新隱私品牌 預期率先應用在MIUI 12設計

聯合新聞網 / 楊又肇

預計在4月27日對外揭曉新版MIUI 12之餘，小米稍早宣布啟用以「安全盒子」、「手」、「保護」、「星辰」等元素概念設計的隱私品牌，藉此強調重視用戶資訊安全，並且著重隱私保護。

未來小米隱私品牌將會應用在旗下各項產品與服務，藉此確保用戶在使用小米產品與服務時，無需擔心個人隱私資訊是否被竊取，或是被濫用。

除了公布隱私品牌設計，小米更宣布開源旗下行動人工智慧運算框架MACE (Mobile AI Compute Engine)，讓使用者更多隱私資訊可在裝置端完成相關運算處理，無需傳輸至雲端伺服器進行協同運算，因此也就不需要擔心個人隱私內上傳至雲端後，是否可能被人挪作他用。

另外，小米也在隱私保護措施中，透過在所有隱私數據上傳之前，都會在數據內容增加干擾處理，使得上傳數據不再與個人隱私有所連接，僅能作為不具名數據分析使用。在更進一步的作法中，小米將會秉持公開透明、數據最小化、目的限制、安全保障、法規審查，以及責任明確在內6個用隱私保護原則，並且讓此次啟用隱私品台讓用戶信任。

沒意外的話，此次隱私品牌相關設計也會出現在4月27日即將對外公布的MIUI 12版本內。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 小米

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