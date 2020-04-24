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Edge系列正式亮相！Motorola睽違以久的旗艦手機

聯合新聞網 / 楊又肇

先前傳聞許久的Motorla新款旗艦手機Edge+與Edge，終於在稍早時候對外公布，前者搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，後者則採用Snapdragon 765處理器。

相比過往推出的Android平台手機，總是讓人感覺在處理器規格不足的情況，Motorola此次在Edge+採用Snapdragon 865處理器設計，並且搭載12GB LPDDR5記憶體與256GB儲存容量，甚至在美國地區銷售版本更同時加入支援毫米波 (mmWave)連接功能，另外也搭載高達5000mAh容量電池設計，分別對應15W有線快充與Qi無線充電，以及反向無線充電功能，顯然希望能在許久未進駐的高階旗艦手機市場爭取更多市佔。

而在6.7吋、Full HD+解析度規格設計的雙側曲面OLED螢幕，本身對應90Hz畫面更新率、10位元顯色效果，同時也透過曲度更明顯的雙側邊緣設計，讓螢幕看起來更貼近無邊框形式設計，另外也藉由邊緣觸控抑制減少螢幕兩側邊緣誤觸機率，並且提供可顯示即時訊息通知、充電狀態等資訊，或是對應虛擬按鍵操作功能，更可透過邊緣滑動手勢呼叫通知介面或app列表，而使用者也能手動將此項螢幕邊緣觸控功能關閉。

不過，為了確保操作正確性，Motorola還是在螢幕邊緣配置實體電源按鍵與音量鍵，讓使用者能以更實際手感進行按鍵操作。

至於相機部分，Edge+在螢幕左上角開孔安裝一組2500畫素視訊鏡頭，背面主相機模組則採用與三星Galaxy S20 Ultra相同的1億800萬畫素、f/1.8光圈設計廣角鏡頭，另外則是搭載800萬畫素、支援3倍光學變焦的長焦鏡頭，以及1600萬畫素超廣角鏡頭。

此次同步推出的Edge，則是採用Snapdragon 765處理器，電池容量則縮減為4500mAh，並且移除無線充電功能，而螢幕規格則與Edge+一樣採用6.7吋、雙側曲面螢幕設計。相機模組設計部分，視訊鏡頭同樣採2500萬畫素規格，主相機則更換成6400萬畫素廣角鏡頭、支援2倍光學變焦的800萬畫素長焦鏡頭，以及1600萬畫素超廣角鏡頭，另外則配置一組ToF景深鏡頭。

建議售價方面，Edge+將以999.99美元價格銷售，並且預計會在5月間於美國、歐洲等市場銷售，接下來也會在印度與拉丁美洲市場銷售，而在美國市場更與Verizon獨家合作資費銷售方案，在加拿大市場則會與Bell、Rogers、TELUS與Freedom Mobile在內電信業者合作資費方案。

Edge同樣會在今年5月上市，但會先在歐洲市場銷售，建議售價則是699歐元，接下來也會進入拉丁美洲市場與亞太市場銷售，但美國市場則會等到今年稍晚才會進駐。

依照Motorola的說法，Edge系列機種原本計畫在今年MWC 2020期間亮相，但因為新型冠狀病毒疫情影響，使得新機發表時程不得不往後延期。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 疫情 Motorola

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