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新iphone能用幾年？過來人指「電池」為關鍵 曝這系列表現最佳

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇詢問「一臺新iphone正常能用幾年」，貼文引發眾人熱議。路透
有網友好奇詢問「一臺新iphone正常能用幾年」，貼文引發眾人熱議。路透

新iphoneSE預告推出後就受到矚目，無論質感及拍照效果都表現不錯，其中超佛心價格更是提高不少民眾購買的意願。這讓一名網友好奇詢問「一臺新iphone正常能用幾年」，想藉此跟Android系統手機做比較，貼文引發眾人熱議。

原PO在PTT發文提及，4月25號第一批iphoneSE即將開賣，想問各位果粉一台iphone能順利用多少年，先前曾聽到別人使用三年以上，從手機平均壽命看來，iphone的CP值感覺會比Android高，「所以想問大家的iphone正常能用幾年？」

貼文一出，網友們認為電池是一大關鍵，其中又以i6S系列效能最佳，「電池換了繼續一尾活龍」、「i6S，2015至今只換過一次電池」、「我的i6s5年壞不了很困擾」、「i6s，2015年買，換過一次電池還是很順」、「換電池能順暢用5年」、「6s好用換過一次電池」。

另外有網友表示，iphone手機正常能用3~5年以上，「i7+兩年，媽媽6+四年多了」、「我6s用五年了 除了電池衰退其它都很好」、「至少5年，不過可能要換電池」、「起碼4年起跳」、「最少也可以五年，換個電池又兩三年」。

PTT iPhone Apple Android

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