蘋果電郵App存安全漏洞！5億支iPhone易受駭客攻擊

路透報導，蘋果公司正計畫修補一個軟體漏洞，有資訊安全公司表示，此一漏洞可能已令逾五億支iPhone容易受到駭客攻擊。且這個漏洞也存在於iPad中。

據報導，美國舊金山網路安全公司「ZecOps」2019年底為一名受到網路攻擊的客戶進行調查時，發現這個漏洞。公司執行長亞伯拉罕（Zuk Avraham）說，有證據表明，至少有六次網路入侵利用此一漏洞。

蘋果發言人坦承，漏洞存在於iPhone和iPad附屬的電郵App「郵件（Mail）」中，已開發修補程式，會在即將發布的軟體更新中推出。

蘋果拒絕評論亞伯拉罕22日發表的研究。亞伯拉罕的研究顯示，該漏洞可被遠端觸發，而且已被駭客用來攻擊一些知名用戶。

亞伯拉罕解釋，駭客會透過「郵件」向被害者發出一封看似空白的電郵，導致手機當機並重啟，接著駭客就能竊取手機上的資料，包括照片和聯絡人資料等。