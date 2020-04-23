華為將處理器代工訂單轉向中芯 更可能與三星、聯發科或展訊合作採購

由於考量美國政府接下來仍會加強對華為發展限制，其中有可能進一步切斷協助華為旗下海思半導體代工處理器的台積電合作資源，因此華為在稍早便開始將部分處理器代工訂單轉向中芯國際，同時也可能轉向採購三星或聯發科旗下處理器產品，甚至展訊旗下處理器也會是華為預計採購產品。

在此之前，台積電已經證實華為取消部分代工訂單，而華為則是將這些代工訂單轉給中芯國際，藉此分攤日後可能遭美國政府限制風險。同時，為了避免更多原本向Qualcomm採購的處理器產品受限，華為接下來也預期會向三星、聯發科或展訊採購處理器，藉此降低仰賴單一廠商提供處理器產品比重。

相關消息表示，目前華為已經開始藉由中芯國際旗下14nm製程技術開始量產Kirin 710A處理器，相比先前以台積電12nm製程生產的Kirin 710處理器，CPU運作時脈從原本的2.2GHz略降為2.0GHz，意味運作時脈多少因為製程差異而有影響。

而雖然會有這樣的產品規格差異，但考量重要產品元件日後可能會被斷供風險，在不明顯影響實際效能表現情況下，顯然華為會選擇確保供貨穩定為優先，同時選擇與更多處理器廠商合作採購關係，自然也是希望不要將需求集中在單一供貨廠商身上，避免在市場上被箝制受限。

另一方面，若華為在日後處理器對外採購需求增加，對於三星或聯發科旗下處理器產品對外供應比重也能帶動一定成長，或許也能讓市場處理器產品需求過度集中在Qualcomm身上。

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