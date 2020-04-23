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下放旗艦機設計！三星再推入門款手機Galaxy A31

聯合新聞網 / 楊又肇

接連更新Galaxy A71與Galaxy A51，同時進一步將連網規格升級為5G網路版本後，三星稍早宣布在台推出新款入門機種Galaxy A31。

Galaxy A31採用6.4吋Infinity-U極限全螢幕，分別推出晶絢藍、晶絢白與晶絢黑三款配色，處理器則採用聯發科Helio P65，並未對應5G連網功能，僅支援4G LTE上網，搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，另外配置支援15W快充的5000mAh電池規格，聲音輸出也支援杜比全景聲音效。

而相機功能，則分別採用f/2.2光圈設計的2000萬畫素視訊鏡頭，主相機模組則包含採f/2.0光圈設計的4800萬畫素廣角鏡頭，搭配f/2.4光圈設計的500萬畫素景深鏡頭，以及同為f/2.4光圈設計的500萬畫素微距鏡頭，另外則搭載一組f/2.2光圈、800萬畫素規格的123°度超廣角鏡頭，並且在相機功能提供多款趣味貼圖、風格圖章與絕美濾鏡，同時支援20種人工智慧場景識別與瑕疵檢測功能。

建議售價方面，Galaxy A31將以新台幣9990元價格上市銷售，預計會從5月1日起於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路陸續推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

貼圖 三星 GALAXY 5G

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