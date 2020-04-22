被網友抓包道歉了！華為手機攝影大賽影片 這處露餡「Nikon單眼拍的」

手機攝影技術日新月異，包含iPhone在內，多家手機大廠都會舉辦手機攝影大賽，用來彰顯自家產品的高超攝影能力。華為於近日宣布「2020新影像大賽」開始報名，並在微博放上宣傳影片強調「均由華為手機拍攝」，卻慘遭抓包部分是用單眼相機拍攝。華為事後隨即發文致歉。

「華為終端雲」官方微博於4月8日晚間發文，公告2020新影像大賽開放報名，到7月底發布照片前皆可參賽。然而宣傳影片中的部分照片，卻被眼尖網友抓包是由Nikon D850所拍攝。文章事後被罵翻，「又用數位單眼造假」、「盜別人的圖」，還被酸「Nikon相機真的拍得不錯」。

網友發文指出，身為攝影愛好者對於影片中幾張圖相當眼熟，查詢EXIF資訊卻驚見是由Nikon D850拍攝，並非如影片所標註的「由華為手機拍攝」。他也表示，影片中其他照片雖然也似曾相識，不過因為記不太清楚就沒特別去查了。

消息曝光後，華為終端雲微博發出致歉文，說明宣傳影片中選取了多位攝影師達30多幅作品，卻因工作疏忽在影片結尾「錯誤標示由華為手機拍攝」，誠摯向大家道歉。文末感謝熱心網友指正，並已修正影片，目前已看不到相關字樣。