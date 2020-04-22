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消息表示Galaxy Z Flip 5G版本型號分別為SM-F707N與SM-F707B

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初推出的Galaxy A71與Galaxy A51換上5G連網規格後，不少看法也認為今年初推出的Galaxy Z Flip也會推出升級5G連網功能版本。而就Sammobile網站取得消息，對應5G連網功能的Galaxy Z Flip 5G在南韓銷售版本型號為SM-F707N，而歐洲版本型號則是SM-F707B，同時內建記憶體依然採8GB設計，儲存容量則為256GB。

至於處理器規格，有可能換上與Galaxy S20系列相同的Qualcomm Snapdragon 865處理器，但也有可能採用去年推出的Snapdragon 855處理器規格。

不過，在其他規格方面則似乎未有明顯變更，依然維持與現行銷售的Galaxy Z Flip相同設計。

Galaxy Z Flip主要結合時尚精品外觀設計，搭配螢幕可凹折形式設計，讓手機折合後變得容易收納，攤開後即可當做一般手機使用，預期將能吸引更多使用者目光，同時也不會像Galaxy Fold採用全然不同的使用體驗，因此能讓更多使用者輕易上手使用。

而在凹折機構部分，則是採用雙凸輪結構 (dual CAM mechanism)設計的全新隱藏轉軸設計，三星標榜最高可對應20萬次開闔使用壽命，若以每天開闔100次計算的話，約可對應使用5年左右時間，同時也能透過超薄可摺式玻璃Ultra-Thin Glass (UTG)確保螢幕表面不容易刮傷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

5G GALAXY Z Flip

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