政府延後禁令時間！realme再次延後推出「NARZO」新機
日前確定將於印度時間4月21日進行線上發表活動，藉此揭曉NARZO品牌新機的realme，稍早宣布將無限期延後。
實際原因與印度政府原本實施全國管制命令僅到4月20日，但稍早又宣布維持管制到5月3日，因此讓realme必須再次延後NARZO品牌新機上市時間，避免違反法令要求。
不過，realme並未明確說明此次延後更新時間，僅表示將會在日後另行公布。
在此之前，此款新機將區分NARZO 10與NARZO 10A兩種規格，預期會採用6.5吋LCD螢幕、89.8%螢幕顯示佔比設計，以及支援快充功能的5000mAh電池容量，另外也預計搭載4鏡頭主相機模組與側面指紋辨識器，並且將成為第一款搭載聯發科Helio G80處理器的手機產品。
另一方面，NARZO品牌將針對印度市場需求打造，目前暫時還沒有計畫在其他地區推出。但是從過去realme品牌同樣先在印度市場發展，其後才「回到」中國市場，並且進一步引進台灣市場銷售，或許也意味NARZO品牌未來也有機會在中國或台灣市場推出。
A minor setback lays the foundation for a major comeback. The launch of #realmeNarzo has been postponed until further notice. We will be back to make you all #FeelThePower. pic.twitter.com/0yBjc4EyZr— realme (@realmemobiles) April 20, 2020
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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