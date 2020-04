政府延後禁令時間！realme再次延後推出「NARZO」新機

日前確定將於印度時間4月21日進行線上發表活動,藉此揭曉NARZO品牌新機的realme,稍早宣布將無限期延後。

實際原因與印度政府原本實施全國管制命令僅到4月20日,但稍早又宣布維持管制到5月3日,因此讓realme必須再次延後NARZO品牌新機上市時間,避免違反法令要求。

不過,realme並未明確說明此次延後更新時間,僅表示將會在日後另行公布。

在此之前,此款新機將區分NARZO 10與NARZO 10A兩種規格,預期會採用6.5吋LCD螢幕、89.8%螢幕顯示佔比設計,以及支援快充功能的5000mAh電池容量,另外也預計搭載4鏡頭主相機模組與側面指紋辨識器,並且將成為第一款搭載聯發科Helio G80處理器的手機產品。

另一方面,NARZO品牌將針對印度市場需求打造,目前暫時還沒有計畫在其他地區推出。但是從過去realme品牌同樣先在印度市場發展,其後才「回到」中國市場,並且進一步引進台灣市場銷售,或許也意味NARZO品牌未來也有機會在中國或台灣市場推出。

A minor setback lays the foundation for a major comeback. The launch of #realmeNarzo has been postponed until further notice. We will be back to make you all #FeelThePower. pic.twitter.com/0yBjc4EyZr