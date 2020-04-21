更容易量產…華為也申請螢幕可拉伸手機設計專利

在小米、TCL均提出可藉由螢幕拉伸方式改變顯示面積的設計專利後，華為稍早也在WIPO (世界智慧財產權組織)遞交相似設計，同樣可透過左右拉伸方式改變螢幕顯示尺寸。

目前不確定華為申請此項專利，是否會在未來以實際成品呈現，或僅只是作為專利防護準備。

而從專利描述內容顯示，華為將以軟性螢幕圍繞包覆手機前後面，並且透過左右滑軌方式將後方螢幕部分「拉」至前方，藉此達成增加正面顯示面積的使用模式。整體設計則與TCL、小米可能將軟性螢幕以捲軸方式隱藏收納在機身框體內，透過左右拉伸將螢幕拉開，藉此達成改變顯示面積的方式明顯不同。

相較之下，華為的設計專利似乎更容易以現有技術實現，並且作為可量產上市產品。

不過，目前華為尚未透露未來是否會推出應用此項設計專利的手機，目前還是以螢幕可凹折手機Mate X、Mate Xs作為跳脫現有手機使用方式的產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》