搭載聯發科Helio G80處理器 realme確定在4月21日揭曉NARZO品牌新機

稍早對外公佈消息裡,realme印度執行長Madhav Sheth表示將於印度時間4月21日進行線上發表活動,預計揭曉NARZO品牌新機。

在先前說法中,NARZO品牌有可能成為對比Redmi或POCO品牌,藉此與原本realme品牌區隔不同市場目標族群,將會著重相機、處理器、電池、外觀設計與顯示技術應用。

此次預計推出新機,將可能區分NARZO 10與NARZO 10A兩種規格,預期會採用6.5吋LCD螢幕、89.8%螢幕顯示佔比設計,以及支援快充功能的5000mAh電池容量,另外也預計搭載4鏡頭主相機模組與側面指紋辨識器,另外也會成為第一款搭載聯發科Helio G80處理器的手機產品。

不過,目前NARZO品牌將針對印度市場需求打造,目前暫時還沒有計畫在其他地區推出。但是從過去realme品牌同樣先在印度市場發展,其後才「回到」中國市場,並且進一步引進台灣市場銷售,或許也意味NARZO品牌未來也有機會在中國或台灣市場推出。

而realme原訂在3月26日公佈NARZO品牌新機,後來卻因印度後續因新型冠狀病毒疫情實施境內管制而延後,目前則確定將會在4月21日透過線上形式對外發表。

Guys, here comes the news that you all have been waiting for!#realmeNarzo is back, so get ready to #FeelThePower!

Watch the online video streaming live on 21st April at 12:30PM.https://t.co/TNdsEY8ZVS pic.twitter.com/ih9B19zQta

— Madhav @home (@MadhavSheth1) April 17, 2020