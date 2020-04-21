LG揭曉VELVET品牌首款新機 搭載S765處理器、採高質感設計

公佈新款手機預計採用設計語言，並且確定採用全新手機品牌「VELVET (絲絨)」後，LG更進一步釋出新款手機實際外觀影片，除了確定採用水滴造型瀏海設計的螢幕，以及包含白、黑、紅、綠四款配色之外，更證實將採用Qualcomm Snapdragon 765處理器，而非更進階的Snapdragon 765G處理器，甚至也非採用旗艦等級的Snapdragon 865處理器。

而從規格來看，同時也確定LG接下來在手機產品將不會一昧追求高階旗艦規格，而是會以更進階質感設計，並且符合大眾使用需求為導向，而此次推出的全新VELVET手機依然保留3.5mm耳機孔，意味LG將在聲音使用體驗仍堅守一定堅持，並且讓使用者更方便藉由手機聆聽音樂。

另外，在此次推出的四款配色裡，VELVET手機在顏色上也加入一些低調調整，例如在白色款式加入一些珠光，讓手機在不同角度會呈現色澤變化，而紅色款則會呈現漸層般的視覺效果。

在先前說法裡，LG預計會在今年5月對外揭曉此款新機，但不確定接下來是否不再推行G系列機種，並且將主推V系列機種，或是未來就僅會以VELVET品牌推出系列機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》