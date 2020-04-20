OPPO預期在5月推出全新Reno 5系列手機 可拍攝1.92億畫素影像

去年底宣布推出Reno 3系列機種後，OPPO顯然將再次宣布推出名為Reno 5系列機種，其中預期會加入65W超級閃充技術，同時也會搭載與Ace 2相同的像素疊加演算功能，將可讓實際拍攝影像以1.92億畫素形式呈現，並且預期採用Qualcomm去年底推出的中高階處理器Snapdragon 765G，但有可能會以超頻版本提供使用。

近期開始有不少傳聞的Reno 5，預期會成為OPPO新款中高階手機產品，其中將採用左上角開孔螢幕設計，並且搭載雙鏡頭視訊相機，而背面主相機則會以矩形底部形式排列，將會分別搭載4800萬畫素廣角鏡頭，另外也將搭載1200萬畫素超廣角鏡頭、1300萬畫素長焦鏡頭，同時也預期搭載一組黑白鏡頭，而長焦鏡頭可對應2倍光學變焦與20倍數位變焦。

拍攝功能除了對應超級防手震、針對超廣角鏡頭搭載的極限防手震Pro功能，另外也預期支援3公分近拍、新一代夜間拍攝功能，以及可透過像素疊加演算方式，讓影像能以1.92億畫素形式呈現的拍攝效果。

另外，此次OPPO預期會採用以超頻形式運作的Snapdragon 765G處理器，主要是將大核運作時脈提升至2.7GHz，但大致維持「1+1+6」核心組合，同樣也對應5G連網功能。而電池容量則採用4250mAh設計，支援65W超級閃充技術，但未搭載無線充電功能

而Reno 5系列預期採用6.5吋OLED螢幕，同樣支援90Hz畫面更新率，另外也預期會同步推出Pro版本，最快會在今年5月間對外公佈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》