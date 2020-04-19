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高盛銀行認為iPhone 12 將延後至11月發表

聯合新聞網 / 楊又肇

依照高盛銀行分析師報告指稱，今年預計在下半年推出的新款iPhone 12，將會因為新型冠狀病毒疫情影響而延後至11月推出，同時也可能因此影響iPhone機種在今年第三季的整體出貨表現，因此建議投資者可出售蘋果股票。

雖然富士康先前已經強調旗下代工產線產能已經恢復一半以上，同時預期最快可在今年7月達成產能高峰，但高盛銀行仍認為下半年預計推出的iPhone 12將無法順利在9月間對外揭曉，而可能延後至今年11月推出。

其中因素，則與iPhone相關零件供應是否恢復正常有關，而在目前新型冠狀病毒疫情持續影響之下，確實也有可能衝擊iPhone產品生產進度。

另一方面，由於目前疫情影響也讓消費市場降低更換手機意願，除了更傾向維持使用既有手機產品，部分消費者可能會考慮購買蘋果稍早揭曉的新款iPhone SE，藉此滿足小尺寸手機使用需求，同時也能讓處理器等硬體規格獲得更新。

在此之前，市場消息更指稱蘋果可能考慮延後推出iPhone 12，原因在於此款新機將換上5G連網功能，而蘋果並不希望因為疫情影響，造成第一款5G連網手機於市場銷售反應不佳，因此有可能藉由調整新機上市時間，以利等待疫情好轉促使市場消費意願增加。

至於在新機傳聞方面，市場認為iPhone 12將如預期換上以台積電5nm製程打造的A14處理器，同時也會比照新款iPad Pro加入LiDAR光達系統，藉此強化在擴增實境應用內容表現，另一方面則會讓現有手機框體採用如同iPad Pro的設計，亦即有可能讓手機恢復腌年iPhone 4的框體形式。

而在5G連網功能部分，廣發證券分析師則認為蘋果在新款iPhone 12採用5G連網晶片，雖然是與Qualcomm合作，但依然有可能以客製化形式打造，同時考量目前市場主流5G網路採用技術規格仍以6GHz以下頻段居多，加上讓新機電池續航表現能維持平衡，有很大機率僅先採用對應6GHz以下頻段規格設計，而支援毫米波 (mmWave)連接規格的機種則預期要等到2021年才會推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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