快訊

瞞報？官方認了遲漏報 武漢再補逾千人確診死亡

國難中的南韓大選：多難興邦？病毒威脅的政治決戰

Zoom改善資安問題 付費用戶可自選伺服器

中央社 / 舊金山16日綜合外電報導

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延之際，許多人使用視訊會議平台Zoom這個應用程式，但Zoom處理安全的方式遭致批評，促使他們推出一些措施以平息眾怒。

Zoom華裔美籍執行長袁征表示，公司正採取行動解決一些包括資料遭駭等問題。這些問題還有如大家所提到的「zoom轟炸」（zoombombing），也就是某些人闖入視訊會議的騷擾行為。

週末起，付費用戶在進行視訊會議期間，可選擇要使用那個區域的伺服器，此舉顯然是因為擔心資料經由中國，會有被窺探的可能。

Zoom在線上發文說：「提醒一下，在中國的視訊會議伺服器始終是隔離開來的，目的是要確保非中國使用者的視訊會議資料，能保持在中國之外。」

這個矽谷新創公司也表示，他們正與網路安全公司Luta Security合作，大幅修改流程和他們的「程式漏洞懸賞」（bug bounty）計畫，也就是提供報酬給找到他們的營運中所含安全性缺陷的研究人員。

Zoom也解決了最近一份報導所提到，有使用者登入資訊被犯罪者放在「暗網」（dark web）上銷售的情形。

印度本週開始禁止政府相關會議使用Zoom，並稱「那不是個安全的平台」。

紐約的學校體系已經禁止使用有安全疑慮的視訊會議平台。

美國數個州的檢察官正調查Zoom的隱私和安全措施，美國聯邦調查局（FBI）對Zoom的視訊會議遭駭已提出警告。

根據袁征所言，每天在Zoom上參與視訊會議的人，從去年底的1000萬，到3月已提升至2億人。

矽谷 印度 紐約

延伸閱讀

FBI：疫情期間 外國駭客鎖定美醫藥研究機構

Zoom資安疑慮不能用 新北改用Jitsi meet

全球防疫下的剛性需求：視訊軟體大比拚

Cisco針對遠距工作需求提供資安產品 確保網路連接安全

相關新聞

榮耀30系列旗艦機揭曉：新款Kirin 985 5G處理器、諸多P40系列設計

繼推出首發採用Kirin 820 5G處理器的30S系列機種後，榮耀稍早再次宣布推出定位在旗艦機種的30系列，分別推出榮耀30、30 Pro，以及30 Pro+，其中加入不少華為品牌旗艦手機P40系列的設計，並且率先採用新款Kirin 985 5G處理器。

傳三星Galaxy Fold 2將於8 月推出 機身僅229公克、沒有S Pen觸控筆

先前有消息傳出 Samsung 三星折疊手機 Galaxy Fold 2 將在 2020 年第二季推出，近日外媒報導 Samsung 三星正積極開發這款新手機，新機機身更加輕盈、重量可能只有 229 公克，而且除了原本的黑、銀兩種顏色之外，還將加入 Martian Green 綠色 和 Astro Blue 太空藍兩種顏色可以挑選，只是…新機可能沒會搭載 S Pen 觸控筆。

OnePlus 8系列手機揭曉 首度加入30W無線充電與120Hz螢幕

在先前預熱之後，一加手機稍早終於揭曉新款旗艦手機OnePlus 8，以及加強版本設計的OnePlus 8 Pro，其中更首度加入過去未曾採用的無線充電功能，以及IP68等級防水防塵設計，另外也將120Hz畫面更新率與MEMC動態補償技術加進螢幕規格，而處理器自然是採用Qualcomm Snapdragon 865。

三星傳最快5月中開始試產Galaxy Fold 2零件 新機預期8月亮相

SamMobile網站引述消息來源表示，三星預計下半年推出的Galaxy Fold後繼機種 (預期名稱為Galaxy Fold 2)，依然會如期在既定安排進入生產流程，同時預計會在今年8月間對外發表。

Motorola證實在4月22日揭曉新機 暗示「就是Edge系列」

Motorola稍早透過Twitter帳號預告將在美國中部時間4月22日上午11點舉辦線上發表活動，其中更暗示將會揭曉採邊緣曲度更明顯的Edge系列機種。

外觀借鑒iPhone4 蘋果新款機型就像縮小版iPad Pro

每年蘋果公司在秋季發表的新款iPhone往往都深受果粉們的期待，日前有財經網站爆料，蘋果正在重新設計iPhone，並將借鑑iPhone4、5及iPad Pro，改用方形的不銹鋼邊框，而新推出的iPhone除了將支援5G網路，也會在鏡頭上進行更新。

TTC量測4G行動速率 中華電、遠傳分搶雙雄地位

國家通訊傳播委員會（NCC）委託電信技術中心（TTC）每年進行4G定點、行動上網速率量測，去年全年報告今（15）日公布。...

小米親民款5G手機Redmi Note 9 最快4月開始宣傳

先前開始有消息傳出準備推出的小米新款入門款機種Redmi Note 9，預期最快會在4月下旬開始進行宣傳，預計會在5月初進入中國市場銷售。

聯想搶攻電競手機 Legion品牌將搭載90W充電技術

聯想去年證實將以旗下電競品牌Legion打造手機產品後，稍早更進一步透露此款預計採用Qualcomm Snapdragon 865處理器的電競手機，將會採用高達90W快充設計。

手機電池想續航使用更長久 用這4招方法就夠

手機使用一段時間後，電池續航力都會下降，很多人就會開始怪罪手機不耐用，但其實養成良好的使用習慣才能讓電池用得長長久久！密西根大學研究了學術論文、使用手冊、以及客服中心的資料後，歸納出4大類祕技來保護你的電池，堪稱電池保養使用最完整攻略。

舊款處理器清庫存？LG Style 3採Snapdragon 845處理器

拿舊款處理器打造新款手機的作法，LG過去曾在2017年時推出的旗艦手機G6維持採用較舊的Qualcomm Snapdragon 821處理器，但當年不少品牌旗艦手機均採用Qualcomm後來推出的Snapdragon 835處理器，而相似作法則再次出現在與日本電信業者NTT Docomo合作推出的客製化機種Style 3，其中採用處理器規格為Snapdragon 845。

捨棄原本命名方式！LG定調未來手機以「VELVET」為稱

先前公佈新款手機預計採用設計語言，LG也如先前市場傳聞正式啟用全新手機品牌「VELVET (絲絨)」，並且說明接下來推出的手機產品將會捨棄過往英文字母搭配數字般的命名方式，而會藉由品牌名稱塑造產品形象，讓消費者更容易識別。

熱門新聞

Gogoro「騎到飽方案」外送被罰7千？網友大戰：鑽漏洞貪小便宜

新iPhone SE的好「對手也知道」 OPPO副總裁：想換手機了

史上最便宜iPhone SE擠掉iPhone 8還超越XR！蘋果在賣什麼藥？

Switch大缺貨要改買Lite版嗎？實際購入心得：操作體驗更勝Switch

新iPhone SE 24日開賣商機 電信電商搶推預購優惠

新iPhone SE將在24日開賣 電信業推預購、預約方案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。