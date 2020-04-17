Zoom改善資安問題 付費用戶可自選伺服器

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延之際，許多人使用視訊會議平台Zoom這個應用程式，但Zoom處理安全的方式遭致批評，促使他們推出一些措施以平息眾怒。

Zoom華裔美籍執行長袁征表示，公司正採取行動解決一些包括資料遭駭等問題。這些問題還有如大家所提到的「zoom轟炸」（zoombombing），也就是某些人闖入視訊會議的騷擾行為。

週末起，付費用戶在進行視訊會議期間，可選擇要使用那個區域的伺服器，此舉顯然是因為擔心資料經由中國，會有被窺探的可能。

Zoom在線上發文說：「提醒一下，在中國的視訊會議伺服器始終是隔離開來的，目的是要確保非中國使用者的視訊會議資料，能保持在中國之外。」

這個矽谷新創公司也表示，他們正與網路安全公司Luta Security合作，大幅修改流程和他們的「程式漏洞懸賞」（bug bounty）計畫，也就是提供報酬給找到他們的營運中所含安全性缺陷的研究人員。

Zoom也解決了最近一份報導所提到，有使用者登入資訊被犯罪者放在「暗網」（dark web）上銷售的情形。

印度本週開始禁止政府相關會議使用Zoom，並稱「那不是個安全的平台」。

紐約的學校體系已經禁止使用有安全疑慮的視訊會議平台。

美國數個州的檢察官正調查Zoom的隱私和安全措施，美國聯邦調查局（FBI）對Zoom的視訊會議遭駭已提出警告。

根據袁征所言，每天在Zoom上參與視訊會議的人，從去年底的1000萬，到3月已提升至2億人。