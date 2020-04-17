榮耀30系列旗艦機揭曉：新款Kirin 985 5G處理器、諸多P40系列設計

繼推出首發採用Kirin 820 5G處理器的30S系列機種後，榮耀稍早再次宣布推出定位在旗艦機種的30系列，分別推出榮耀30、30 Pro，以及30 Pro+，其中加入不少華為品牌旗艦手機P40系列的設計，並且率先採用新款Kirin 985 5G處理器。

相比P40系列，雖然榮耀30系列並未跟進採用四曲面螢幕設計，而是在榮耀30 Pro與Pro+採用曲度超過70度的雙側曲面螢幕，並且採用Kirin 990 5G處理器，入門款榮耀30雖然僅維持採用一般平面螢幕設計，但處理器則是採用全新Kirin 985 5G規格。

在Kirin 985 5G處理器設計部分，同樣以台積電7nm製程打造，分別採用單組運作時脈為2.58GHz的Cortex-A76 CPU，搭配三組運作時脈為2.4GHz的Cortex-A76 CPU，並且搭配四組運作時脈為1.84GHz的Cortex-A55 CPU，另外則配置Mali-G77 GPU，以及與Kirin 990相同影像處理器與類神經網路運算元件，同樣整合對應6GHz以下連網頻段的5G連網晶片。

而螢幕尺寸部分，榮耀30採6.53吋OLED螢幕，榮耀30 Pro與Pro+則採用6.57吋OLED螢幕，全數對應Full HD+解析度設計與螢幕下指紋辨識功能，但僅有榮耀30 Pro+支援90Hz螢幕畫面更新率。

電池部分，榮耀30系列均採用4000mAh，並且對應40W有線快充，而榮耀30 Pro+則會額外提供27W無線快充。

至於視訊鏡頭則採用左上角開孔設計，其中榮耀30僅採用單組3200萬畫素視訊鏡頭，榮耀30 Pro與Pro+則會額外增加一組800萬畫素超廣角鏡頭。

主相機方面，榮耀30分別採用4000萬畫素、Sony IMX600感光元件、支援RYYB像速排列的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭、800萬畫素長焦鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。榮耀30 Pro則同樣採用4000萬畫素、Sony IMX600感光元件、支援RYYB像速排列的廣角鏡頭，搭配1600萬畫素超廣角鏡頭、800萬畫素且支援5倍光學變焦的潛望式長焦鏡頭，而榮耀30 Pro+則會將廣角鏡頭變更為5000萬畫素、Sony IMX700感光元件規格，超廣角鏡頭更額外支援2.5公分微距近拍效果。

榮耀30預計以人民幣2999元起跳價格銷售，榮耀30 Pro則會以人民幣3999元起跳價格銷售，而榮耀30 Pro+則將從人民幣4999元起跳價格銷售。

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