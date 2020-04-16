新款iPhone SE正式揭曉！大致維持iPhone 8面貌、換上A13 Bionic處理器

先前有不少傳聞的「iPhone 9」，或是「iPhone SE 2」，目前終於由蘋果證實將維持採用iPhone SE名稱，但機身將變成以先前推出的iPhone 8為基礎，因此相比更早之前推出的iPhone SE採用相對圓潤的邊框設計，而處理器自然也換上與iPhone 11系列相同的A13 Bionic規格，但仍維持採用單一鏡頭設計的主相機模組，同時也保留使用Touch ID指紋辨識器。

而機身顏色則分別提供黑色、白色，以及(PRODUCT)RED配色，前後也採用玻璃材質設計，另外背面的蘋果標誌也去除iPhone字樣，僅保留不鏽鋼蘋果標誌，並且以居中形式設計，邊框則同樣採用鋁合金材質打造，機身同樣支援IP67等級防水能力。

儲存容量部分，新款iPhone SE提供64GB、128GB，並且新增256GB容量選項，同時與iPhone 8一樣支援Qi無線充電功能，並且支援有線快充，能在半小時內充滿一半電量。

螢幕採用4.7吋的Retina HD面板，同樣對應原彩顯示效果，同時也對應廣色域色彩表現與HDR10顯示效果，本身也支援Haptic Touch觸控操作，可對應不同壓按操作表現，例如對應Live Photos動態顯示，訊息預覽，或是重新整理桌面app排序。

至於Home鍵也同樣在新款iPhone SE上保留使用，並且支援Touch ID指紋辨識功能，讓使用者能快速透過指紋解鎖手機，或是使用Apple Pay支付功能。內建處理器則採用與iPhone 11系列相同的A13 Bionic，同樣標榜等同PC桌機般效能，透過內建8核心類神經處理元件，可對應每秒5兆次的運算次數，並且能透過內建兩組機器學習加速器對應各類人工智慧運算，藉此支援使用各類採Core ML框架打造的app內容。

在無線連接部分，則是支援千兆級的4G LTE連接能力，本身也同時支援eSIM設計，因此同樣也能透過雙卡連接方式使用不同門號的行動網路或通話方案，另外更支援Wi-Fi 6連接能力，讓使用者能以更快無線網路傳輸方式上網。

相機部分，新款iPhone SE維持搭載同樣支援人像拍攝效果的700萬畫素視訊鏡頭，主相機則採用與iPhone 11相同1200萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，同樣支援軟體形式的人像拍攝模式，以及6種人像光效拍攝功能，另外也能控制景深表現程度。

不過，在iPhone 11上的夜拍模式並未同步帶到新款iPhone SE，畢竟相比iPhone 11還是少了一組捕捉更多影像資訊的鏡頭，因此多少會與iPhone 11在拍照上做一些區隔。

作業系統同樣支援iOS 13版本，本身也能透過App Store擴充各類應用服務功能，本身也能對應黑暗模式顯示效果、透過Apple ID登入各類網路服務，或是使用各項蘋果內建服務功能。

建議售價方面，新款iPhone SE將會以399美元起跳價格銷售，蘋果同時提供每月以9.54美元分期購機，或是透過舊機換新方式以229美元價格購機，預計將從美國西岸時間4月17日上午5點開放透過蘋果官網，或是以Apple Store官方app預購，預計會在4月24日開放美國在內40多個國家地區銷售，並且開放蘋果旗下通路、授權通路，以及特定電信業者銷售。

台灣地區建議售價則將從新台幣14500元起跳，預計會在台灣時間4月17日晚間8點開放預訂，同樣會在4月24日起開放銷售。

在新款iPhone SE正式推出後，先前還在市場銷售的iPhone 8也就會開始停止銷售，但如果還是有大尺寸螢幕使用需求的話，蘋果還是會維持銷售iPhone 8 Plus，讓使用者能有額外選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》