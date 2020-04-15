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iPhone SE 正式推出！外觀仿若iPhone 6售價14,500元起

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iPhone SE 正式推出！外觀仿若iPhone 6售價14,500元起

聯合新聞網 / T客邦

iPhone 終於正式發表！這次不是謠傳了。新發表的第二代 iPhone SE 採用 A13 仿生處理器，外型仿若過去推出的 iPhone 6 系列，售價 14,500 元起，4/17 晚上八點開放預購，4/24 上市。

蘋果稍早透過官方新聞稿推出第二代 iPhone SE，採用小尺寸設計，並搭載強大 A13 Bionic 處理器，提供人像模式、Smart HDR 等最新 iPhone 具備的功能，共推出黑色、白色、紅色（PRODUCT RED）三款顏色，4/17 開放預購、4/22 正式上市，售價 14,500 元起。

4.7 吋 Retina HD 螢幕

第二代 iPhone SE 採用航太級鋁合金機身搭配玻璃設計，正面風格類似過往大家熟悉的 iPhone 6和 iPhone 7 系列，螢幕上下有著寬寬的黑邊，機背則提供黑、白、紅三色選擇，並支援 IPX7 防塵防水等級。

螢幕採用 4.7 吋 Retina HD 顯示器，具備原彩顯示技術，可以自動偵測環境光線調整螢幕白平衡顯色，並支援 Dolby Vision 以及 HDR10，過往熟悉的 Haptic Touch（也就是觸覺回饋觸控）在 iPhone SE 上可以使用。螢幕下方有著大家熟悉的 Touch ID 感應器，不論是要登入 app、購買 app store 內容或是 Apple Pay 都可使用。

A13 Bionic 處理器

新的 iPhone SE 處理器看齊 iPhone 11 以及 iPhone 11 Pro，採用 A13 Bionic 處理器，透過機器學習來提昇處理器運算效能，搭配 iOS 13 可達到最順暢的操作體驗，同時提供出色的電池續航力表現。

iPhone SE 支援 Qi 無線充電，也支援快充規格，充電 30 分鐘可達到 50% 的電量。機身配備實體 SIM 卡槽和 eSIM，可在單一裝置上使用雙門號。

單相機系統

相機採用單顆 1200 萬畫素 f/1.8 廣角相機，雖然是單鏡頭相機，不過由於內建機器學習技術加上深度估算功能，因此依舊支援人像模式，使用者可以自由套用六種人像光線，也可以針對照片做出景深控制。新的 Smart HDR 功能在 iPhone SE 上也可以使用，達到自然調整明暗細節的效果。

錄影方面，前相機和後相機都具備立體聲音訊錄製功能，並加入電影等級的影片穩定功能，讓影片拍攝的效果可以更好，後相機最高還支援 4K 60fps 格式錄影。

價格與上市時間

iPhone SE 將推出 64GB、128GB、256GB 三種容量選擇，並有黑色、白色、紅色三款機身，售價依照容量不同分別為 14,500 元、16,500 元、20,000 元。

台灣消費者可在 4/17（五）晚上八點在官網預購，4/24（五）正式在通路上販售。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone iPhone SE

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