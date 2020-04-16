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三星傳最快5月中開始試產Galaxy Fold 2零件 新機預期8月亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

SamMobile網站引述消息來源表示，三星預計下半年推出的Galaxy Fold後繼機種 (預期名稱為Galaxy Fold 2)，依然會如期在既定安排進入生產流程，同時預計會在今年8月間對外發表。

依照相關消息指稱，三星最快會在5月中開始試產用於Galaxy Fold 2的組裝零件，並且預期將會開始著手組裝生產新機，目標在今年8月順利與新款Note系列旗艦手機 (預期會以Galaxy Note 20系列為稱)一同對外揭曉，同時可能會以線上形式呈現發表會內容。

不過，先前也有消息指稱Galaxy Fold 2將會在今年7月對外發表，同時產品代號將是「Champ」，而建議售價則可採用與Galaxy Fold相同設計，亦即維持1999美元價位設定。

而規格部分，Galaxy Fold 2預期會採用螢幕下鏡頭設計，預計透過光電技術改變螢幕顯示遮蔽效果，當要使用螢幕下的相機鏡頭時，即可透過改變電壓方式讓螢幕部分區塊變透明，藉此讓位於螢幕下的鏡頭能正常使用拍攝功能。

類似的設計，先前已經出現在一加手機在年初提出的概念機種設計「OnePlus Concept One」，其中就是透過電致變色技術將相機鏡頭隱藏在玻璃機身背蓋下，但並非隱藏在顯示螢幕面板下，或許仍有一定技術挑戰。

另一方面，相關傳聞也指稱三星準備讓螢幕可凹折手機價格更加親民，其中一種作法便是透過調整規格、讓元件成本更低，藉此壓低螢幕可凹折手機價格帶，進而與中國品牌打造的螢幕可凹折手機對抗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 一加 Galaxy Fold 三星

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