Motorola證實在4月22日揭曉新機 暗示「就是Edge系列」

Motorola稍早透過Twitter帳號預告將在美國中部時間4月22日上午11點舉辦線上發表活動,其中更暗示將會揭曉採邊緣曲度更明顯的Edge系列機種。

從先前消息來看,Motorola預計推出的Edge系列新款手機,將區分Edge與Edge+兩種規格,而手機將會採用螢幕左上角開孔設計,並且配置1億800萬畫素相機鏡頭,而螢幕兩側也確定會採用明顯曲度的「瀑布屏」設計,但依然保留側面電源按鍵與音量按鍵,甚至也保留3.5mm耳機孔。

而這款手機預期也讓Motorola躋身搭載1億畫素規格相機規格的手機競爭市場,目前包含小米、三星在內手機都已經推出相同超高畫素相機規格的手機產品,預期Motorola在這款手機也會是採用三星提供感光元件,並且能捕捉8K影片,以及超高解像力表現的靜態影像。

這款手機預期也會採用Qualcomm Snapdragon 865處理器,另外也會搭載最高12GB記憶體規格,電池容量則會採用5000mAh設計,另外也會支援5G連網功能。

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG