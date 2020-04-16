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Motorola證實在4月22日揭曉新機 暗示「就是Edge系列」

聯合新聞網 / 楊又肇

Motorola稍早透過Twitter帳號預告將在美國中部時間4月22日上午11點舉辦線上發表活動，其中更暗示將會揭曉採邊緣曲度更明顯的Edge系列機種。

從先前消息來看，Motorola預計推出的Edge系列新款手機，將區分Edge與Edge+兩種規格，而手機將會採用螢幕左上角開孔設計，並且配置1億800萬畫素相機鏡頭，而螢幕兩側也確定會採用明顯曲度的「瀑布屏」設計，但依然保留側面電源按鍵與音量按鍵，甚至也保留3.5mm耳機孔。

而這款手機預期也讓Motorola躋身搭載1億畫素規格相機規格的手機競爭市場，目前包含小米、三星在內手機都已經推出相同超高畫素相機規格的手機產品，預期Motorola在這款手機也會是採用三星提供感光元件，並且能捕捉8K影片，以及超高解像力表現的靜態影像。

這款手機預期也會採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，另外也會搭載最高12GB記憶體規格，電池容量則會採用5000mAh設計，另外也會支援5G連網功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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