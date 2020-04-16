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OnePlus 8系列手機揭曉 首度加入30W無線充電與120Hz螢幕

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前預熱之後，一加手機稍早終於揭曉新款旗艦手機OnePlus 8，以及加強版本設計的OnePlus 8 Pro，其中更首度加入過去未曾採用的無線充電功能，以及IP68等級防水防塵設計，另外也將120Hz畫面更新率與MEMC動態補償技術加進螢幕規格，而處理器自然是採用Qualcomm Snapdragon 865。

此次推出的OnePlus 8系列，多少帶有一些OPPO新推出的Find X2系列機種特性，比方採用同樣支援120Hz畫面更新率、240Hz觸控反應，並且在左上角開孔設計的螢幕規格，同時機身也加入IP68等級防水防塵。

不過，跟Find X2系列機種依然還是有不少明顯差別，例如OnePlus 8採用6.55吋、解析度為2400 x 1080的AMOLED螢幕，OnePlus 8 Pro則採用6.78吋、解析度為3168 x 1440的AMOLED螢幕，更加入電視機種常見的MEMC動態補償技術，以及8+2位元顯色與JNCD值低於0.8的設計，與Find X2系列均採用6.7吋、解析度為Quad HD+的AMOLED螢幕情況不同。

硬體規格部分，OnePlus 8系列均採用Snapdragon 865處理器，區分8GB記憶體與128GB儲存容量，以及12GB記憶體與256GB儲存容量兩種組合，但OnePlus 8僅採用LPDDR4X記憶體規格與兩路通道設計的UFS 3.0儲存元件，而OnePlus 8 Pro則採用LPDDR5記憶體規格與單一UFS 3.0儲存元件設計。

電池容量方面，OnePlus 8採用4300mAh電池容量，支援30W Warp Charge 30T有線快充，而OnePlus 8 Pro則採用4510mAh電池容量，同樣支援30W Warp Charge 30T有線快充，另外則加入同樣可達30W的無線充電功能。

至於視訊鏡頭則是跟進Find X2系列採用螢幕左上角開孔設計，並且採用1600萬畫素視訊鏡頭規格，而非先前採用升降鏡頭或水滴造型瀏海形式。

主相機部分，在OnePlus 8分別採用4800萬畫素、f/1.75光圈與Sony IMX586感光元件設計的廣角鏡頭，搭配1600萬畫素、f/2.2光圈與116°設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭。

而在OnePlus 8 Pro則採用4800萬畫素、f/1.78光圈、Sony IMX689感光元件設計的廣角鏡頭，搭配4800萬畫素、f/2.2光圈與120°設計的超廣角鏡頭，另外則是搭配800萬畫素、f/2.44光圈與3倍光學變焦的長焦鏡頭，並且搭載一組500萬畫素、f/2.4光圈設計，用於補正顏色表現的色彩濾鏡鏡頭。

作業系統則是基於Android 10的OxygenOS，顏色方面基本上都提供三種配色，其中冰河綠、瑪瑙黑都是基本配色選項，但僅有OnePlus 8提供帶有漸層色澤的星際輝配色，而僅有OnePlus 8 Pro提供有點偏紫的群青藍配色。

建議售價部分，OnePlus 8將以699美元或799美元價格銷售，而OnePlus 8 Pro建議售價則會以899美元或999美元價格銷售，預計在美國東岸時間4月15日中午12點開放銷售。

OnePlus 8：

OnePlus 8 Pro：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 一加

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