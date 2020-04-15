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外觀借鑒iPhone4 蘋果新款機型就像縮小版iPad Pro

聯合新聞網 / 綜合報導
新款iPhone外觀設計將借鑑iPhone4、5及iPad Pro，而除了將支援5G網路，也會在鏡頭上進行更新。示意圖。 路透
新款iPhone外觀設計將借鑑iPhone4、5及iPad Pro，而除了將支援5G網路，也會在鏡頭上進行更新。示意圖。 路透

每年蘋果公司在秋季發表的新款iPhone往往都深受果粉們的期待，日前有財經網站爆料，蘋果正在重新設計iPhone，並將借鑑iPhone4、5及iPad Pro，改用方形的不銹鋼邊框，而新推出的iPhone除了將支援5G網路，也會在鏡頭上進行更新。

根據「彭博社」報導，彭博社編輯馬克（Mark Gurman）在文章中表示，知情人士透露蘋果公司將會在秋季推出多達五款新型號並支援5G的手機，而在外觀方面，有別目前的彎曲設計，將改用方形的不銹鋼邊框，不同以往圓潤風格，也讓人們不禁想起iPhone4、5及iPad Pro的設計。

藉由因應5G網路改造天線進而調整外形，而除了外觀之外，鏡頭方面據說在 iPhone 11 Pro 後置三鏡頭的基礎上，更加入iPad Pro的光學雷達LIDAR系統以加強AR表現，但相對低階的型號仍是雙鏡頭。而為了縮小機型尺寸，蘋果公司研究在未來的設計中刪除自拍相機和Face ID傳感器。

另外馬克也在文中指出，蘋果公司可能也會在今年推出平價款的Home Pod喇叭。蘋果公司每年都會在九月推出重大發表，但今年因受新冠肺炎疫情衝擊，以及對經濟影響仍存在不確定性，於是蘋果發表新iPhone計劃、規格可能仍會改變。

新冠肺炎 iPhone

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