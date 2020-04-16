傳三星Galaxy Fold 2將於8 月推出 機身僅229公克、沒有S Pen觸控筆

先前有消息傳出 Samsung 三星折疊手機 Galaxy Fold 2 將在 2020 年第二季推出，近日外媒報導 Samsung 三星正積極開發這款新手機，新機機身更加輕盈、重量可能只有 229 公克，而且除了原本的黑、銀兩種顏色之外，還將加入 Martian Green 綠色 和 Astro Blue 太空藍兩種顏色可以挑選，只是…新機可能沒會搭載 S Pen 觸控筆。

圖片及資料來源：gsmarena

根據韓國媒體 ETNews 報導，Galaxy Fold 2 新機設計與前一代都是採用書本對折式設計，但翻開新機螢幕最大可達 8 吋，此外由於 Galaxy Fold 機身 276 公克比一般手機更重，因此新機將會改造讓它變得更輕盈。

Galaxy Fold 2 Rumor)

- Increased external display size

- No S-PEN

- Around 229g

- Martian Green, Astro Blue added

(Colors may vary depending on the region to be released)

source : https://t.co/YIhxVlUpE0 — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) April 13, 2020

國外網友 Sleepy Kuma （@Kuma_Sleepy）就在臉書爆料指出 Galaxy Fold 2 機身重量將控制在 229 公克左右，比 Galaxy Fold 輕 50 公克左右。

此外，新機雖然會新增藍色和綠色兩色，但是這兩款顏色手機並非全部市場都會推出，而是限定市場銷售，所以想要也不一定能買到。

而最可惜的是，據稱由於 Samsung 三星希望 S Pen 觸控筆是 Galaxy Note 系列主打特色，因此 Galaxy Fold 2 不會搭載 S Pen 觸控筆。

另外， ETNews 報導還進一步透露，原本傳聞可能因為疫情大流行，導致量產被干擾的 Galaxy Fold 2，據說並沒有受到影響，然有機會趕第二季推出。根據目前生產計畫， Galaxy Fold 2 很可能會在 2020 年 5 月量產零組件、 6 月至 7 月進行量產，最快將在 8 月發表亮相。

圖片及資料來源：gsmarena

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》