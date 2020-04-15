小米親民款5G手機Redmi Note 9 最快4月開始宣傳

先前開始有消息傳出準備推出的小米新款入門款機種Redmi Note 9，預期最快會在4月下旬開始進行宣傳，預計會在5月初進入中國市場銷售。

最早在印度市場推出Redmi Note 9 Pro，以及Redmi Note 9 Pro Max，並且以Redmi Note 9S名稱進入日本市場之後，開始有消息指稱小米準備推出定位入門機種的Redmi Note 9，並且預期會在4月下旬開始進行市場預熱宣傳，並且在5月初進入市場銷售，預期會成為小米價格約僅在人民幣1500元左右的親民款5G連網手機。

而相關硬體規格，則包含將會採用Full HD+解析度、開孔式視訊鏡頭設計的6.67吋DotDisplay螢幕，其中有可能跟進採用OLED螢幕，而非傳統LCD螢幕設計。另外，處理器規格預期會搭載聯發科天璣800，以及運作時脈提昇設計版本，電池容量則是5020mAh，分別對應22.5W與33W電池快充。

相機則分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素廣角鏡頭，加上800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素微距鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭的主相機模組。

另外，小米也預期會在5月初於國際市場開放銷售稍早對外公布的小米10 Lite，而在中國市場則預期會以Redmi K30 SE 5G版本名稱銷售。

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