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手機電池想續航使用更長久 用這4招方法就夠

聯合新聞網 / 綜合報導
歐新社
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手機使用一段時間後，電池續航力都會下降，很多人就會開始怪罪手機不耐用，但其實養成良好的使用習慣才能讓電池用得長長久久！密西根大學研究了學術論文、使用手冊、以及客服中心的資料後，歸納出以下4大祕技來保護你的電池，堪稱電池保養使用最完整攻略。

1.避免過高溫或低溫下使用

不論是高溫或低溫，在極端溫度下存放設備或使用都會加速電池衰退、還可能有起火或爆炸的危險，因此應儘量保持在室溫使用。也應減少在低溫下充電的情況。

2. 別讓充電電量過滿或過空

電池完全充飽或完全沒電的狀態，會帶給電池額外的負擔。一般來說建議充至80%即可，或是充到100%後馬上把充電器拔掉。而三星和LG都建議手機電量剩20%時便需要充電。

3.不使用快速充放電

方便的快充幾乎已經成為新手機的標準配備，但快充其實比一般充電方式更傷電池。過快或過慢的充放電都會讓電池衰退，調低螢幕亮度、關掉GPS定位、或減少使用高耗電量APP都有幫助。

4.其他

在潮濕環境中使用或保存也應儘量避免、不要去損傷電池的機械結構、比如拆解、試圖打開，摔到之類。另外，應遵照手機廠商個別使用說明使用。

專家表示，遵守以上使用方式不但讓我們手機使用得更久，少掉換電池的開銷，更能因此避免更多電池製造時所產生的有害物質，為保護環境盡一份心。但無論如何小心使用，電池一定會正常耗損，不需要為了保護手機電池因噎廢食，大多數情況下保持正常使用即可。

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