快訊

北市隨機殺人！「他想對我不利」 房仲猛砍小黃司機10多刀

疫情未減！全球新冠肺炎確診人數 突破200萬大關

OPPO正式揭曉Ace 2 率先採用40W無線閃充功能

聯合新聞網 / 楊又肇

先前確定將Ace品牌獨立，並且讓全新Ace 2成為品牌獨立後推行第一款手機產品，更在稍早對外公布實機外觀後，OPPO終於確認Ace 2具體細節，除了確認搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器、支援90Hz畫面更新率的螢幕設計，以及12GB記憶體與256GB儲存容量，另外更支援65W SuperVOOC 2.0超級閃充，以及40W AirVOOC無線閃充，以及4D恒冷散熱系統。

基本上，Ace 2搭載的90Hz畫面更新率螢幕與65W SuperVOOC 2.0超級閃充，都是繼承自先前推出的Reno Ace，但此次額外提供充電功率高達40W的AirVOOC無線閃充，則是可在56分鐘內讓Ace 2內建4000mAh電池容量充滿，同時也支援10W反向無線充電，而整體機身重量仍控制在185公克，最薄處也僅有8.6mm。

硬體規格方面，Ace 2的螢幕依然採用6.5吋、Full HD+解析度設計的AMOLED面板規格，並且採用左上角螢幕開孔設計，放置一組1600萬畫素規格視訊鏡頭，而背面圓底、四鏡頭排列主相機模組，分別採用4800萬畫素、f/1.7光圈設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及黑白鏡頭與人像鏡頭。

另外也包含採用Snapdragon 865處理器，採LPDDR4X規格的8GB記憶體，或是採用LPDDR5規格設計的12GB記憶體，儲存容量則採用UFS 3.0規格，區分128GB與256GB兩種容量設計，連網功能則是對應5G雙模連接規格。

Ace 2機身區分月岩灰、夢幻紫與極光銀三種配色，同時OPPO也確定未來也會推出鋼彈聯名版本，但目前不確定預計推行時間。

建議售價方面，Ace 2預計以人民幣3999元起跳價格銷售，將會從即日起開放中國市場預購，正式上市時間則是在4月20日。

OPPO此次配合宣布推出Ace 2，更與中國移動合作推出全新0享5G資費方案，讓消費者能透過人民幣128元起跳費用，即可使用每月30GB的5G上網流量，並且強調前半年僅需每月支付人民幣90元，另外加贈每月500分鐘通話時間。

至於其他新品部分，則包含搭配Ace 2推出，並且能藉由SuperVOOC 2.0充電器對應40W充電效率的無線充電板，本身更可透過主動風冷設計降低快充時產生熱度，建議售價為人民幣249元。

而先前已經在台灣市場揭曉的真無線藍牙耳機Enco W31，此次也確定會在中國市場開放銷售，建議售價則是人民幣299元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 高通 OPPO 快充

延伸閱讀

新MacBook加裝無線充電板給iPhone等產品使用？ Apple已申請新專利

建議售價499歐元 OPPO預期再推入門款旗艦手機Find X2 Lite

OPPO證實Ace 2外觀設計 確定採用Qualcomm Snapdragon 865

珠光質感超夢幻！OPPO新推出Enco W31真無線藍牙「粉餅耳機」

相關新聞

舊款處理器清庫存？LG Style 3採Snapdragon 845處理器

拿舊款處理器打造新款手機的作法，LG過去曾在2017年時推出的旗艦手機G6維持採用較舊的Qualcomm Snapdragon 821處理器，但當年不少品牌旗艦手機均採用Qualcomm後來推出的Snapdragon 835處理器，而相似作法則再次出現在與日本電信業者NTT Docomo合作推出的客製化機種Style 3，其中採用處理器規格為Snapdragon 845。

捨棄原本命名方式！LG定調未來手機以「VELVET」為稱

先前公佈新款手機預計採用設計語言，LG也如先前市場傳聞正式啟用全新手機品牌「VELVET (絲絨)」，並且說明接下來推出的手機產品將會捨棄過往英文字母搭配數字般的命名方式，而會藉由品牌名稱塑造產品形象，讓消費者更容易識別。

OPPO正式揭曉Ace 2 率先採用40W無線閃充功能

先前確定將Ace品牌獨立，並且讓全新Ace 2成為品牌獨立後推行第一款手機產品，更在稍早對外公布實機外觀後，OPPO終於確認Ace 2具體細節，除了確認搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器、支援90Hz畫面更新率的螢幕設計，以及12GB記憶體與256GB儲存容量，另外更支援65W SuperVOOC 2.0超級閃充，以及40W AirVOOC無線閃充，以及4D恒冷散熱系統。

OnePlus 8系列手機上架 預計4月16日正式對外揭曉

在先前有不少預熱宣傳後，一加稍早在京東官方旗艦店正式上架OnePlus 8與OnePlus 8 Pro兩款新機預購頁面，並且確認搭載獲得DisplayMate A+認證的2K 120Hz畫面更新率螢幕設計、搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，同時也採用UFS 3.0與LPDDR5記憶體設計。

消息指稱三星考慮以線上形式發表Galaxy Note 20

雖然目前尚未獲得官方證實，但韓國先驅報取得消息指稱，三星將有可能以線上內容形式對外發表預計推出的Galaxy Note 20系列手機。

榮耀Play 4T預期會是 榮耀品牌最後一款支援4G連網手機

從去年底開始接連推出多款支援5G連網手機產品後，榮耀稍早則是宣布推出新款4G連網手機榮耀Play 4T。

三星準備推出「四曲面螢幕」手機？更貼近無邊框形式

除了華為在稍早公布的P40系列旗艦手機採用特殊四曲面螢幕，顯然三星接下來也有可能在旗下手機產品採用相同設計。

LG預告下一款手機設計 「前後雙曲面、雨點排列鏡頭」

LG稍早於官網釋出下一款手機產品的設計語言，或許是預告接下來準備推出的新機可能外觀。

展現拍照王者霸氣！三星S20 Ultra《顛覆攝影展》北捷心中山線形公園登場

最近如果經過台北捷運中山站與雙連站之間的「心中山」線形公園，別忘了看看這場《顛覆攝影展》！三星邀請台灣當代攝影家周慶輝與...

傳華為計畫減少使用Qualcomm處理器 可能轉與聯發科或三星合作

相關消息指稱，華為接下來準備減少對Qualcomm處理器產品依賴，同時有可能轉向採用聯發科，或是三星旗下處理器產品。

三星更換A71、A51處理器擴充旗下5G產品 這款新機也有機會「升級」

三星稍早宣布將今年初推出的Galaxy A71與Galaxy A51換上5G連網規格，其中均採用三星自有整合5G連網晶片設計的Exynos 980處理器。

建議售價499歐元 OPPO預期再推入門款旗艦手機Find X2 Lite

今年3月初對外揭曉Find X2與Find X2 Pro兩款新機後，OPPO顯然還準備推出名為Find X2 Lite的入門旗艦手機。

熱門新聞

蘋果計劃推出新款iPhone、小型HomePod

不只為了「翻牆」 什麼時候你會需要使用VPN服務？

新MacBook加裝無線充電板給iPhone等產品使用？ Apple已申請新專利

美國政府機構建議FCC 撤除中國電信在美境內業務執照

遠距需求熱 PChome & Skype發「防疫通話金」招新會員

繼英國之後 荷蘭鄉民也稱「危害健康與隱私」燒毀5G基地台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。