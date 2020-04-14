OPPO正式揭曉Ace 2 率先採用40W無線閃充功能

先前確定將Ace品牌獨立，並且讓全新Ace 2成為品牌獨立後推行第一款手機產品，更在稍早對外公布實機外觀後，OPPO終於確認Ace 2具體細節，除了確認搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器、支援90Hz畫面更新率的螢幕設計，以及12GB記憶體與256GB儲存容量，另外更支援65W SuperVOOC 2.0超級閃充，以及40W AirVOOC無線閃充，以及4D恒冷散熱系統。

基本上，Ace 2搭載的90Hz畫面更新率螢幕與65W SuperVOOC 2.0超級閃充，都是繼承自先前推出的Reno Ace，但此次額外提供充電功率高達40W的AirVOOC無線閃充，則是可在56分鐘內讓Ace 2內建4000mAh電池容量充滿，同時也支援10W反向無線充電，而整體機身重量仍控制在185公克，最薄處也僅有8.6mm。

硬體規格方面，Ace 2的螢幕依然採用6.5吋、Full HD+解析度設計的AMOLED面板規格，並且採用左上角螢幕開孔設計，放置一組1600萬畫素規格視訊鏡頭，而背面圓底、四鏡頭排列主相機模組，分別採用4800萬畫素、f/1.7光圈設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及黑白鏡頭與人像鏡頭。

另外也包含採用Snapdragon 865處理器，採LPDDR4X規格的8GB記憶體，或是採用LPDDR5規格設計的12GB記憶體，儲存容量則採用UFS 3.0規格，區分128GB與256GB兩種容量設計，連網功能則是對應5G雙模連接規格。

Ace 2機身區分月岩灰、夢幻紫與極光銀三種配色，同時OPPO也確定未來也會推出鋼彈聯名版本，但目前不確定預計推行時間。

建議售價方面，Ace 2預計以人民幣3999元起跳價格銷售，將會從即日起開放中國市場預購，正式上市時間則是在4月20日。

OPPO此次配合宣布推出Ace 2，更與中國移動合作推出全新0享5G資費方案，讓消費者能透過人民幣128元起跳費用，即可使用每月30GB的5G上網流量，並且強調前半年僅需每月支付人民幣90元，另外加贈每月500分鐘通話時間。

至於其他新品部分，則包含搭配Ace 2推出，並且能藉由SuperVOOC 2.0充電器對應40W充電效率的無線充電板，本身更可透過主動風冷設計降低快充時產生熱度，建議售價為人民幣249元。

而先前已經在台灣市場揭曉的真無線藍牙耳機Enco W31，此次也確定會在中國市場開放銷售，建議售價則是人民幣299元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》