捨棄原本命名方式！LG定調未來手機以「VELVET」為稱

先前公佈新款手機預計採用設計語言，LG也如先前市場傳聞正式啟用全新手機品牌「VELVET (絲絨)」，並且說明接下來推出的手機產品將會捨棄過往英文字母搭配數字般的命名方式，而會藉由品牌名稱塑造產品形象，讓消費者更容易識別。

就LG說明來看，未來將不會再有以G系列形式命名的機種更新，同時也確定接下來準備推出的「VELVET」將會更著重使用觸感與外觀質感設計呈現。

不過，LG並未特別說明未來是否也會連帶調整過往推行的「ThinQ」後綴品牌名稱，而除了G系列推行的V系列機種是否也會一併作調整，例如將會以另一系列形式更新，或是與原本G系列產品線合併等。

在此之前，LG已經表示下一款手機將會採用名為「3D Arc Design」的前後雙曲面機身設計，另外在機身背面採用主相機模組則會採用「雨點」般的排列設計，讓鏡頭會依照尺寸大小依序排列，藉此維持一定美觀。

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