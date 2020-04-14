舊款處理器清庫存？LG Style 3採Snapdragon 845處理器

拿舊款處理器打造新款手機的作法，LG過去曾在2017年時推出的旗艦手機G6維持採用較舊的Qualcomm Snapdragon 821處理器，但當年不少品牌旗艦手機均採用Qualcomm後來推出的Snapdragon 835處理器，而相似作法則再次出現在與日本電信業者NTT Docomo合作推出的客製化機種Style 3，其中採用處理器規格為Snapdragon 845。

或許是因為過去採購元件尚未使用完畢，因此LG稍早與NTT Docomo合作推出的客製化機種Style 3，雖然定位在中階機種，但是採用Snapdragon 845處理器，螢幕更採用有瀏海造型設計的6.1吋OLED面板。

其他規格部分，還包含採用4GB記憶體、64GB儲存容量，配置3500mAh電池容量，另外也搭載背面指紋辨識器，以及4800萬畫素+500萬畫素雙鏡頭主相機設計，視訊鏡頭則採用800萬畫素規格設計，本身更支援IP68等級防塵防水效果。

就整體來看，若時間回到2018年的話，LG這款手機應該也會是一款定位旗艦手機產品，雖然以Snapdragon 845處理器運算效能表現，即便對應目前多數使用情境也都算足夠，但從整體價格與規格比較的話，顯然僅能變成中階定位產品。

LG Style 3預計以350美元價格銷售，但目前僅在日本市場搭配NTT Docomo資費方案銷售，配色則提供黑、白兩種選項。

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