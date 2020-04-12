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OnePlus 8系列手機上架 預計4月16日正式對外揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前有不少預熱宣傳後，一加稍早在京東官方旗艦店正式上架OnePlus 8與OnePlus 8 Pro兩款新機預購頁面，並且確認搭載獲得DisplayMate A+認證的2K 120Hz畫面更新率螢幕設計、搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，同時也採用UFS 3.0與LPDDR5記憶體設計。

在OnePlus 8部分，雙側曲面螢幕採解析度達2400 x 1080的6.55吋規格，並且在左上角保留視訊鏡頭開孔設計，但最高畫面更新率為90Hz，並非120Hz，區分黑色、極光漸變色與綠色三種配色選項，另外也提供8GB或12GB LPDDR4X記憶體選項，以及128GB或256GB UFS 3.0儲存容量設計，電池容量則是4300mAh，支援30W有線快充。

而相機部分，OnePlus 8分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素廣角鏡頭、1600萬超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭組合的主相機模組。

至於OnePlus 8 Pro則採用解析度達3168 x 1440的6.78吋雙側曲面螢幕，同樣採左上角鏡頭開孔設計，配色則區分藍色、黑色與綠色選項，並且支援120Hz畫面率，記憶體規格則換上對應LPDDR5設計的8GB或12GB規格，同樣提供以UFS 3.0規格設計的128GB或256GB儲存容量，電池則採用4510mAh，支援30W有線快充與反向充電設計，機身支援IP68等級防水設計。

相機模組方面，OnePlus 8 Pro同樣支援1600萬畫素視訊鏡頭，但主相機則調整為4800萬畫素廣角鏡頭、4800萬畫素超廣角鏡頭與800萬畫素長焦鏡頭與500萬畫素景深鏡頭。

一加預計在4月16日晚上7點正式揭曉OnePlus 8系列手機細節，並且將會在4月17日上午率先開放中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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