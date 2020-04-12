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榮耀Play 4T預期會是 榮耀品牌最後一款支援4G連網手機
從去年底開始接連推出多款支援5G連網手機產品後，榮耀稍早則是宣布推出新款4G連網手機榮耀Play 4T。
若從目前多數中國品牌都聲明今年都會更著重5G連網機種布局來看，預期榮耀Play 4T將會是榮耀品牌最後一款僅支援4G LTE連網功能的手機產品。
而榮耀Play 4T將採用解析度為HD+的6.39吋LCD螢幕，搭配Kirin 710A處理器，並且搭載6GB記憶體與128GB儲存容量，另外則採用800萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭組合的主相機，電池容量則是4000mAh，支援10W有線快充。
此次同步推出的榮耀Play 4T Pro，則是採用解析度達Full HD+的6.3吋OLED螢幕，搭配Kirin 810處理器，記憶體則區分6GB或8GB，儲存容量則僅有128GB選項，而視訊鏡頭則升級至1600萬畫素，主相機分別採用4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭構成，電池容量一樣是4000mAh，但有線充電則可達22.5W功率表現。
建議售價方面，榮耀Play 4T將以人民幣1199元價格上市，而榮耀Play 4T Pro則分別以人民幣1499元與1699元價格銷售，前者將從即日開放銷售，分別提供藍水翡翠、幻夜黑兩款配色，後者則要等到4月14日，顏色則包含冰島幻景、藍水翡翠與幻夜黑三種選項。
榮耀Play 4T：
榮耀Play 4T Pro：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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