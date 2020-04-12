消息指稱三星考慮以線上形式發表Galaxy Note 20

雖然目前尚未獲得官方證實，但韓國先驅報取得消息指稱，三星將有可能以線上內容形式對外發表預計推出的Galaxy Note 20系列手機。

從相關業界消息表示，三星內部已經著手準備Galaxy Note 20系列手機產品研發，最快有可能會在今年8月間對外公布，同時相關研發作業並未受到此波新型冠狀並度疫情影響，因此預期將能順利維持原訂發表時程與上市安排。

不過，基於目前疫情尚未有明顯改善，因此三星有可能計畫改以線上形式發表Galaxy Note 20系列手機，但另一方面也尚未確定是否取消實體發表活動，預期將會視接下來疫情發展做調整。

目前還無法確認三星將會在Galaxy Note 20系列做什麼樣的調整，但預期也會加入與Galaxy S20 Ultra相同的相機模組，以及更高畫面更新率顯示功能，以及螢幕鏡頭設計，而作為此系列產品的S Pen應用功能預期也會是此次新機更新重點項目。

除了Galaxy Note 20系列，三星預期也會在下半年的Unpacked發表會同步揭曉新款螢幕可凹折手機，除了名稱有可能是Galaxy Fold 2，更有消息指稱三星將會藉由精簡元件與設計成本，藉此讓新款螢幕可凹折手機價格更趨親民化。

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