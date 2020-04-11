LG預告下一款手機設計 「前後雙曲面、雨點排列鏡頭」

LG稍早於官網釋出下一款手機產品的設計語言，或許是預告接下來準備推出的新機可能外觀。

依照LG說明，下一款手機將會採用名為「3D Arc Design」的前後雙曲面機身設計，另外在機身背面採用主相機模組則會採用「雨點」般的排列設計，讓鏡頭會依照尺寸大小依序排列，藉此維持一定美觀。

不過，LG並未進一步透露下一款手機具體名稱、規格，以及預期發表時間，但從稍早消息指出，LG最快有可能會在今年5月15日公布新機，另外也預期在新機採用全新品牌名稱，因此有可能不會維持原本G系列命名方式。

但LG內部後續對傳聞日期進行否認，強調目前新機預計發表時程尚未確認，但也未透露進一步的細節內容。

從先前LG表示會調整手機產品策略來看，有可能會改將V系列機種定調年度旗艦手機產品，而原本G系列則會重新更名，並且改為中階機種定位，藉此吸引更多消費市場，預期接下來準備在5月間揭曉的新機，將會採用Qualcomm Snapdragon 765，或Snapdragon 765G等級處理器，但同樣也會對應LG目前主打的Dual Screen雙螢幕配件。

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