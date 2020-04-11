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三星準備推出「四曲面螢幕」手機？更貼近無邊框形式
除了華為在稍早公布的P40系列旗艦手機採用特殊四曲面螢幕，顯然三星接下來也有可能在旗下手機產品採用相同設計。
依照LetsGoDigital網站挖掘資訊，發現三星在2019年7月就已經先在中國境內申請四曲面螢幕設計，並且在今年3月進一步向世界知識產權組織遞交申請相同設計專利。
就三星所遞交設計專利來看，將使原本以左右曲面呈現的螢幕設計基礎，加上讓上下螢幕邊緣也能透過曲面設計達成無邊框視覺效果，僅保留螢幕四個邊角維持一定防撞效果，藉此讓螢幕顯示佔比更高。
至於手機正面視訊鏡頭，則可能會透過開孔式設計，或是藉由螢幕下鏡頭形式呈現，在這樣的螢幕設計應該無法透過瀏海造型設計放置視訊鏡頭。
目前還無法確認三星預計會在哪一款手機產品採用這樣的螢幕設計，或許會直接套用在明年預計推出的新款Galaxy S30系列旗艦手機。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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