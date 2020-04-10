OPPO證實Ace 2外觀設計 確定採用Qualcomm Snapdragon 865

不久前才宣告把Ace品牌拆分獨立，而品牌拆分獨立後推出的第一款產品，就是確定更名為Ace 2的新款手機，OPPO在稍早時候更於中國京東官方旗艦店頁面放上Ace 2具體實機外觀，更確認這款手機確實採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，而非採用與聯發科合作的天璣1000處理器規格。

除此之外，OPPO更確認Ace 2將會搭載65W超級閃充，同時記憶體將區分8GB與12GB，而儲存容量則提供128GB與256GB兩種選項，機身重量更僅控制在185公克，支援5G雙模網路連接。

至於機身設計方面，Ace 2採用正面左上角開孔螢幕，預期採用2400 × 1080解析度、6.5吋設計的AMOLED面板規格，背面主相機則採用圓底四相機拍列設計，分別對應4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則預期為1600萬畫素規格。

電池容量預期採用兩組1955mAh電量設計，總容量有可能會在4000mAh，除了支援65W有線快充，另外也預期加入40W無線閃充技術，讓手機能以更快時間補充電力。

而從目前OPPO旗下手機產品線來看，扣除過往主打的R系列，目前將劃分整合多項新技術的旗艦機種Find系列，以及主流機種Reno系列，此次拆分獨立的Ace系列則將主打玩家需求，其餘則包含A系列與K系列入門、高性價比機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》