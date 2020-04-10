降價搶攻主流市場！三星將「動刀」讓新款螢幕可凹折手機更便宜

三星計畫推出價格更加親民的螢幕可凹折手機，相關傳聞早已不斷，而先前推出的Galaxy Z Flip確實在價位上明顯比Galaxy Fold降低許多，但是對不少人依然算高。而依照Sammobile網站取得消息，三星預計在接下來的Galaxy Fold更新版本採用更多可讓價格壓低設計，讓價格能更進一步親民化。

從去年推出的Galaxy Fold採1999美元價格，到今年初推出的Galaxy Z Flip採用1380美元價格設定，雖然整整去掉619美元價差，但是對許多消費者依然是難以輕易負擔的價格。

相比不少中國品牌接下來準備以更低價位進攻螢幕可凹折手機市場，三星或許也準備讓旗下螢幕可凹折手機產品價格能更快趨於市場可接受範圍，因此接下來將可能會在螢幕可凹折手機產品設計、元件等設法讓整體價格下降。

畢竟如果要讓螢幕可凹折手機成為市場主流產品，價格勢必會成為三星接下來必須面對課題，否則在多數中國品牌開始用低價位推出能被市場接受的螢幕可凹折手機時，若三星仍堅持高價位策略的話，很可能就會發生曲高和寡情況。

因此在接下來的新款螢幕可凹折手機，或許會借鏡Galaxy Z Flip的設計，例如採用目前已經相對有較高良率表現的UTG超薄可凹折玻璃，同時也可能採用規格相對入門設計，讓新款螢幕可凹折手機能進一步在設計上減少價格成本。

而從前面兩款螢幕可凹折手機製作經驗，三星勢必也已經有一定能力在用料、規格調整後，維持一定產品品質。

至於Sammobile網站所取得消息，是否就是指先前市場傳聞的Galaxy Fold 2，目前還無法確認，但預期會與三星接下來準備推出的旗艦手機一同亮相。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》