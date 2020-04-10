建議售價499歐元 OPPO預期再推入門款旗艦手機Find X2 Lite
今年3月初對外揭曉Find X2與Find X2 Pro兩款新機後，OPPO顯然還準備推出名為Find X2 Lite的入門旗艦手機。
相比Find X2與Find X2 Pro均採用左上角螢幕開孔設計，接下來準備推出的Find X2 Lite則是回歸採用水滴造型的瀏海螢幕設計，同時也會採用尺寸相對較小的6.4吋螢幕，一樣維持採用Full HD+解析度與AMOLED面板規格。
至於處理器則會更換為Qualcomm Snapdragon 765，並且配置8GB記憶體、128GB儲存容量，背後主相機分別採用4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則同樣採用3200萬畫素規格，電池容量則採用4025mAh規格設計，支援30W有線快充。
而機身顏色則預期會提供灰黑色，以及極光色在內顏色款式，另外機身也會保留3.5mm耳機孔，因此機身可能不像Find X2與Find X2 Pro支援IP68防水防塵，而預期螢幕也未支援120Hz畫面更新率設計，但一樣支援5G連網功能，作業系統則會搭載以Android 10為基礎的ColorOS 7版本介面。
Find X2 Lite預期會在歐洲地區以499歐元價格銷售，但尚未確認具體發表上市時間。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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