三星更換A71、A51處理器擴充旗下5G產品 這款新機也有機會「升級」

三星稍早宣布將今年初推出的Galaxy A71與Galaxy A51換上5G連網規格，其中均採用三星自有整合5G連網晶片設計的Exynos 980處理器。

至於硬體規格方面，新款支援5G連網的Galaxy A71與Galaxy A51整體設計，基本上與先前推出4G連網版本並沒有明顯差異。

其中，Galaxy A51 5G連網版本一樣採用6.5吋Super AMOLED螢幕，電池容量則增加至4500mAh設計，支援15W快充，另外則支援螢幕指紋辨識與臉部辨識。視訊鏡頭則採用3200萬畫素規格，背面主相機分別採用4800萬畫素與f/2.0光圈設計的廣角鏡頭，以及採1200萬畫素的123°超廣角鏡頭、500萬畫素景深鏡頭與500萬畫素微距鏡頭。

而Galaxy A71 5G連網版本採用解析度為Full HD+的6.7吋Super AMOLED螢幕，同樣採Infinity O中央開孔設計螢幕設計，電池則是4500mAh、支援25W快充。相機規格部分，則僅在廣角鏡頭與Galaxy A51 5G連網版本不同，改為使用6400萬畫素、f/1.8光圈規格設計。

目前兩款手機都會先在今年夏季於美國市場推出，接下來應該也會陸續進駐更多國家地區市場。價格方面，Galaxy A51 5G連網版本將以500美元價格上市，而Galaxy A71 5G連網版本則採用600美元價格設計。

另外，從三星開始將先前推出的4G連網手機以直接更換處理器方式，藉此支援5G連網功能，進而更快擴充旗下支援5G連網手機產品陣容，或許也意味同樣在年初推出的新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip也有機會藉由更換處理器支援5G連網。

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